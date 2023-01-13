Дані мільйонів користувачів російського Mail ru опинились у відкритому доступі

Хакери злили в мережу дані понад трьох мільйонів облікових записів, зареєстрованих на російському поштовому сервісі Mail.ru та його суміжних доменах. Хто за цим стоїть, невідомо.

Опублікованими виявилися дані 3 412 253 користувачів Mail.ru. Сюди потрапили також домени @bk.ru, @inbox.ru і @list.ru. Витік також торкнувся 199 корпоративних адрес на домені @corp.mail.ru.

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Що відомо

Злита база містить такі дані:

ID користувача в системі;

Адреса електронної пошти;

Прив'язаний номер телефону;

Ім'я та прізвище;

Нік.



Скриншот з опублікованого архіву даних користувачів Mail.ru / Фото habr

Повідомляється, що експерти компанії DLBI шляхом вибіркових перевірок записів із цієї бази підтвердили як мінімум збіг email-адрес та номерів телефонів, що говорить про справжність даних.

Сам по собі витік не становить небезпеки для користувачів, адже він не містить паролів. Однак ця інформація може потрапити до різних хакерських баз, а потім буде використана зловмисниками, щоб, наприклад, втертись у довіру до жертви та викрасти обліковий запис або кошти.

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Сервіс Mail.ru та всі його проєкти заблоковані в Україні з травня 2017 року. Разом із ним під заборону потрапили такі російські проєкти як "Яндекс" "ВКонтактє", "Однокласники", "Лабораторія Касперського", "Dr.Web" та багато інших.