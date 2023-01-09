За "вплив на громадську думку" та "порушення громадської моралі" шляхом розміщення протиправного контенту редактор Зіяд ас-Софіані отримав близько восьми років за ґратами, а Усама Халід – 32 роки.

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Що відомо

Фонд Вікімедіа опублікував заяву, в якій заперечив звіт активістів, стверджуючи, що не було ніякого "проникнення" і що керівництво Вікіпедії взагалі не має ніяких "рангів".

Усе почалося з розслідування, яке провів сам Фонд Вікімедіа минулого місяця. Його результатом стало блокування 16 користувачів через "конфлікт інтересів". Полягав він у тому, що ряд авторів координовано редагували платформу для "просування цілей третіх сторін" у регіоні Близького Сходу та Північної Африки.

Простіше кажучи, ці 16 людей, імовірно, писали матеріали на замовлення саудівського уряду, щоб виставляти його у вигідному світлі та видаляти небажані матеріали. Однак варто зазначити, що Вікімедіа прямо не вказує, що саме уряд країни дав їм таке доручення. Про це здебільшого писала американська правозахисна група "Демократія для арабського світу зараз" (DAWN) у своєму звіті. Там же вона заявила, що всі ці забанені люди були агентами, які також діяли як шпигуни саудівської влади. Вони виявляли авторів, які не дотримувалися правил цензури країни в своїх матеріалах. Серед них і були двоє нинішніх в'язнів.

Відповідаючи на звинувачення DAWN та інших причетних до звіту організацій, Вікімедіа заявляє, що в розслідуванні не було виявлено, що уряд Саудівської Аравії проник у найвищі ранги Вікіпедії. Ба більше, середа авторів узагалі немає ніяких рангів.

У нашому розслідуванні не було виявлено, що уряд Саудівської Аравії "проник" у вищі ешелони Вікіпедії. І серед адміністраторів Вікіпедії насправді немає ніяких "рангів". У нашому розслідуванні також не було ніяких посилань на саудівців, які діяли під впливом саудівського уряду. Хоча ми не знаємо, де насправді проживають ці волонтери, заборони будь-яких волонтерів, які могли бути саудівцями, були частиною набагато ширшої акції, в рамках якої були заборонені 16 редакторів у всьому регіоні Близького Сходу та Північної Африки,

– сказав представник Вікімедіа в інтерв'ю Ars.

Активісти стверджують, що Вікімедіа "загадково" впускає деталі у своїй заяві, стверджуючи, що джерела підтвердили, що "заборона була спрямована проти 16 саудівських користувачів, найвищої редакційної команди Вікімедіа в регіоні, після того, як було виявлено, що вони служили уряду Саудівської Аравії для просування позитивного контенту про уряд і видалення контенту, що критикує його, включаючи інформацію про політичних в'язнів в країні".

У своїй заяві DAWN також пояснює, що під "високопоставленими" адміністраторами вони мають на увазі рівні доступу користувачів енциклопедії, які, за словами Вікіпедії, "впливають на їхні можливості виконувати конкретні дії". Ці користувачі – не співробітники Вікіпедії, а є волонтерами, яким надано доступ до різних інструментів. Лише адміністратори, за словами Вікіпедії, мають "ексклюзивний доступ до низки інструментів, які дозволяють їм виконувати певні дії. Ці інструменти охоплюють такі процеси, як видалення сторінок, захист, блокування та розблокування користувачів, а також можливість редагування повністю захищених сторінок".