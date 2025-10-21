Wikipedia, яку часто називають "останнім хорошим сайтом" у добу токсичних соцмереж і контенту, створеного ШІ, теж відчула наслідки змін в інтернеті. За даними Wikimedia Foundation, кількість переглядів сторінок людьми скоротилась на 8% за рік. Як пояснив представник фонду Маршалл Міллер, нещодавнє оновлення системи виявлення ботів показало, що частина підозріло високого трафіку у травні–червні походила саме від автоматизованих систем, які намагались приховати свою активність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на блог Wikimedia.

Чому Wikipedia втрачає трафік?

Основна причина падіння інтересу, за словами Міллера, – зміна способу, у який користувачі шукають інформацію. Пошукові сервіси дедалі частіше показують відповіді, згенеровані ШІ, замість посилань на сайти, включно з Wikipedia. Тим часом молодші користувачі дедалі частіше дізнаються новини та факти з коротких відео у соцмережах, минаючи відкритий веб. Google, утім, заперечує, що його ШІ-відповіді зменшують трафік Wikipedia.

Попри все, Міллер вважає, що це не робить енциклопедію менш важливою. Знання, створене спільнотою Wikipedia, продовжує поширюватися – навіть якщо користувачі не заходять безпосередньо на сайт. Організація також експериментувала з власними ШІ-підсумками, але зупинила проєкт після скарг редакторів.

Втім, є і ризики. Якщо менше людей відвідують сайт, може зменшитись кількість волонтерів, які створюють і оновлюють статті, а також тих, хто фінансово підтримує платформу. Тому Міллер закликає компанії, які використовують матеріали Wikipedia у своїх системах, сприяти переходам на сам сайт.

Wikimedia Foundation, своєю чергою, розробляє нові інструменти для вказівки авторства контенту і формує команди, що працюють над залученням нових читачів. Міллер також наголошує на важливості підтримки людського редагування й перевірених джерел: користувачі мають звертати увагу на посилання і пам’ятати, що контент, який лягає в основу генеративних моделей, створений справжніми людьми.

Коли Ілон Маск запустить Grokipedia – конкурента Wikipedia зі штучним інтелектом?

Перша бета-версія проєкту очікується вже за два тижні. Ілон Маск анонсував у своїй соцмережі X, що Grokipedia 0.1 буде опублікована найближчим часом.

Цей сервіс позиціонують як онлайн-енциклопедію на базі штучного інтелекту, яка буде значно вдосконалена порівняно з "Вікіпедією". За словами Маска, Grokipedia має стати найбільшим у світі та найточнішим джерелом знань для людей і штучного інтелекту, до того ж без обмежень у використанні.

В основі платформи лежатиме велика мовна модель Grok від xAI. Її завдання – обробляти величезні обсяги даних з різних джерел, включно з самою "Вікіпедією". Після вивчення матеріалу ШІ визначатиме, наскільки інформація є правдивою.