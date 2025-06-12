Штучний інтелект так і не добрався до Вікіпедії

На початку місяця Вікіпедія почала тестування функції, яка дозволяла користувачам бачити резюме до статей, згенеровані штучним інтелектом. Ці анотації з'являлися у верхній частині окремих сторінок для близько 10% мобільних користувачів і мали позначку "не перевірено", що вимагала додаткового кліку для перегляду, повідомляє 24 Канал з посиланням на 404 Media.

Дивіться також Threads нарешті запускає найбажанішу функцію всіх користувачів

Пілотна ініціатива діяла лише для обмеженої кількості статей і тривала всього два тижні. Щоб побачити анотації, користувачі повинні були зареєструватися через розширення для браузера або мобільний застосунок. Проте дуже швидко після запуску, з огляду на шквал негативної реакції, Фонд Вікімедіа (WMF) змушений був тимчасово згорнути тестування.

Редактори назвали впровадження недоречним, а подекуди й небезпечним для репутації Вікіпедії як надійного джерела інформації. Серед коментарів, наданих у внутрішніх обговореннях, були реакції від "Фу" до "Посміхаюся від жаху". Один із редакторів застеріг, що ШІ-резюме можуть завдати "негайної і незворотної шкоди" читачам та іміджу ресурсу.

Головним каменем спотикання стала відсутність повноцінного обговорення з редакторською спільнотою. Один з редакторів підкреслив, що твердження про те, що такі оновлення обговорювались зі спільнотою, є маніпулятивним, адже воно фактично зводилося до участі лише одного працівника WMF. На думку багатьох волонтерів, запровадження подібної функції без широкого залучення спільноти суперечить принципам, на яких базується сама Вікіпедія.

Ще одна суттєва проблема – низька якість резюме, створених ШІ, які часто містили помилки через так звані "галюцинації" моделей. Схожі інструменти вже ставали джерелом дезінформації на інших платформах, зокрема в експериментах Bloomberg, які були змушені вносити виправлення або взагалі припинити використання ШІ.

Попри критику, Фонд Вікімедіа визнає, що подібні функції можуть мати сенс у певних контекстах, зокрема для розширення доступності. Представники організації зазначили, що частина аудиторії потребує спрощеного викладу змісту перед переходом до повного тексту, особливо якщо йдеться про читачів, які не є носіями англійської мови.

Плани на майбутнє

Платформа не виключає можливості повернення до ідеї використання генеративного ШІ в майбутньому, але в іншому форматі. Представники WMF пообіцяли, що надалі подібні ініціативи обговорюватимуться з редакторами відкрито, щоб уникнути подібних конфліктів. За їхніми словами, ШІ може бути корисним інструментом, але його впровадження потребує обережності, прозорості та залучення всіх зацікавлених сторін.