За "влияние на общественное мнение" и "нарушение общественной морали" путем размещения противоправного контента редактор Зияд ас-Софиани получил около восьми лет за решеткой, а Усама Халид – 32 года.

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Что известно

Фонд Викимедиа опубликовал заявление, в котором возразил отчету активистов, утверждая, что не было никакого "проникновения" и что руководство Википедии вообще не имеет никаких "рангов".

Все началось с расследования, которое провел сам Фонд Викимедиа в прошлом месяце. Его результатом стало блокирование 16 пользователей из-за "конфликта интересов". Состоял он в том, что ряд авторов координировано редактировали платформу для продвижения целей третьих сторон в регионе Ближнего Востока и Северной Африки.

Проще говоря, эти 16 человек, вероятно, писали материалы по заказу саудовского правительства, чтобы выставлять его в выгодном свете и удалять нежелательные материалы. Однако стоит отметить, что Викимедиа прямо не указывает, что именно правительство страны дало им такое поручение. Об этом в большинстве своем писала американская правозащитная группа "Демократия для арабского мира сейчас" (DAWN) в своем отчете. Там она заявила, что все эти забаненные люди были агентами, которые также действовали как шпионы саудовской власти. Они выявляли авторов, не соблюдавших правила цензуры страны в своих материалах. Среди них и были два нынешних узника.

Отвечая на обвинения DAWN и других причастных к отчету организаций, Викимедиа заявляет, что в расследовании не было обнаружено, что правительство Саудовской Аравии проникло в высшие ранги Википедии. Более того, среди авторов вообще нет никаких рангов.

В нашем расследовании не было обнаружено, что правительство Саудовской Аравии "проникло" в высшие эшелоны Википедии. И среди администраторов Википедии на самом деле нет никаких "рангов". В нашем расследовании также не было никаких ссылок на саудовцев, действовавших под влиянием саудовского правительства. Хотя мы не знаем, где на самом деле проживают эти волонтеры, запреты любых волонтеров, которые могли быть саудовцами, были частью гораздо более широкой акции, в рамках которой были запрещены 16 редакторов по всему региону Ближнего Востока и Северной Африки,

– сказал представитель Викимедиа в интервью Ars.

Активисты утверждают, что Викимедиа "загадочно" упускает детали в своем заявлении, утверждая, что источники подтвердили, что "запрет был направлен против 16 саудовских пользователей, высшей редакционной команды Викимедиа в регионе, после того, как было обнаружено, что они служили правительству Саудовской Аравии для продвижения положительного контента о правительстве и удаления критикующего его контента, включая информацию о политических заключенных в стране".

В своем заявлении DAWN также объясняет, что под "высокопоставленными" администраторами они подразумевают уровни доступа пользователей энциклопедии, которые, по словам Википедии, "влияют на их возможности выполнять конкретные действия". Эти пользователи – не сотрудники Википедии, а являются волонтерами, которым предоставлен доступ к разным инструментам. Только администраторы, по словам Википедии, имеют "эксклюзивный доступ к ряду инструментов, позволяющих им выполнять определенные действия. Эти инструменты охватывают такие процессы, как удаление страниц, защита, блокировка и разблокировка пользователей, а также редактирование полностью защищенных страниц".