Про це сповістили у низці російських та українських телеграм-каналів, повідомляє 24 канал. Невдовзі після хакерської атаки сайт мособленерго взагалі перестав працювати.

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На сайті мособленерго розмістили фото Данілова

Українські хакери 16 вересня здійснили атаку на сайт мособленерго – московської обласної енергомережевої компанії.

Після цього на його головній сторінці з'явилося фото секретаря РНБО України – Олексій Данілов крокує на тлі кремля, який охопила потужна пожежа.

Також хакери зламали й інший російський сайт – інформаційний портал "Крим для росіян". Зокрема, там розміщували інформацію про відпочинок на тимчасово окупованому півострові, яка стала неактуальною через початок "сезону бавовни".

Зараз сайт має значно кращий вигляд. Там розмістили дані про втрати окупантів в Україні. Нагадаємо, що станом на ранок 16 вересня ЗСУ вже ліквідували понад 54 тисячі загарбників.

Коротко про діяльність хакерів у боротьбі проти росії

Росіяни постійно розповідають, що це саме вони буцімто виграли Другу світову війну, забуваючи про союзників та про те, що вони ж її разом з нацистською Німеччиною і розв'язали. Хакери вирішили нагадати окупантам про їхні заслуги.

Так, на офіційному сайті державного архіву Ростовської області з'явилися дані про те, скільки росіян під час Другої світової воювали на боці Гітлера.

У росії 12 серпня святкували день військово-повітряних сил, тож українські хакери не могли залишити окупантів без "привітання" – на російських телеканалах показали, скільки загарбники втратили техніки за 5 місяців повномасштабної війни.

Також у серпні хакери зламали кабельне телебачення в Алтайському краї. Вони показали, як президент владімір путін сумує через "бавовну" у Новофедорівці.

Окрім цього, російські загарбники "злили" українським хакерам своє розташування. ІТ-фахівці видавали себе за привабливих жінок та просили окупантів надіслати їм свої фото.

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