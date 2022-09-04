Саме за фотограціями визначили геолокації ворогів, а дані надіслали українським військовим. Відповідну інформацію в інтерв'ю розповів IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш.

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Окупанти "злили" своє розміщення нашим хакерам

Микита Книш розповів, що наші хакери використали фейкові профілі привабливих жінок у фейсбуці та російських соцмережах для спілкування з російськими окупантами. Останні думали, що відправляють свої фотографії жінкам. Згодом хакери геолокували їх перебування та відправили українським військовим.

За кілька днів базу було знищено українською артилерією,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, Микита Книш розповів, що хакери з Hackyourmom зламали тисячі камер відеоспостереження в білорусі та на тимчасово захоплених українських територіях і написали код, який дозволив відокремити звичайний трафік від пересування військової техніки, а дані передавали військовослужбовцям.

Цікаво, що українські хакери досі стежать за зламаними камерами та поділилися з виданням нещодавнім зображенням російського військового корабля в порту окупованого Севастополя.

Також Книш розповів, що його команда причетна до:

показу сюжетів про вбитих окупантами мирних жителів на російських телеканалах;

виведення з ладу російських сайтів;

витоку баз даних російських військових підрядників;

затримки десятків рейсів у росію через неправдиві загрози вибуху та інших атак.

Цікаво, що інформацію, надану Микитою Книшем, виданню підтвердили чиновники й інші хакери.

Варто пригадати, що хакери часто нагадують росіянам, що вони вкрали в України землю. Наприклад, тільки 30 серпня український гімн лунав:

Хакери обдурили росіян і ті скинулися на дрон для ЗСУ

ІТ-фахівців зламали російські телеграм-канали про окуповану Херсонську область. Там вони розмістили оголошення про збір допомоги для загону російських військових.

Як приманку, в реквізитах вказали рахунок вигаданого російського банку і посилання на електронні гаманці.

На них росіяни й мешканці Херсонщини, які підтримують ворога, перекидали гроші. Зібрана сума вкотре довела, що в окупантів майже ніхто не вірить. Адже загалом зібрали близько 30 тисяч гривень,

– мовиться в повідомленні.

Та за ці гроші придбали мінідрон, який у підрозділі ЗСУ на Херсонському напрямку та допомагає роздивитися позиції російських загарбників із повітря.

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