Саме за фотограціями визначили геолокації ворогів, а дані надіслали українським військовим. Відповідну інформацію в інтерв'ю розповів IT-фахівець і засновник групи Hackyourmom Микита Книш.
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Окупанти "злили" своє розміщення нашим хакерам
Микита Книш розповів, що наші хакери використали фейкові профілі привабливих жінок у фейсбуці та російських соцмережах для спілкування з російськими окупантами. Останні думали, що відправляють свої фотографії жінкам. Згодом хакери геолокували їх перебування та відправили українським військовим.
За кілька днів базу було знищено українською артилерією,
– мовиться в повідомленні.
Ба більше, Микита Книш розповів, що хакери з Hackyourmom зламали тисячі камер відеоспостереження в білорусі та на тимчасово захоплених українських територіях і написали код, який дозволив відокремити звичайний трафік від пересування військової техніки, а дані передавали військовослужбовцям.
Цікаво, що українські хакери досі стежать за зламаними камерами та поділилися з виданням нещодавнім зображенням російського військового корабля в порту окупованого Севастополя.
Також Книш розповів, що його команда причетна до:
- показу сюжетів про вбитих окупантами мирних жителів на російських телеканалах;
- виведення з ладу російських сайтів;
- витоку баз даних російських військових підрядників;
- затримки десятків рейсів у росію через неправдиві загрози вибуху та інших атак.
Цікаво, що інформацію, надану Микитою Книшем, виданню підтвердили чиновники й інші хакери.
Варто пригадати, що хакери часто нагадують росіянам, що вони вкрали в України землю. Наприклад, тільки 30 серпня український гімн лунав:
- 30 хвилин на одній із радіостанцій окупованого Мелітополя;
- а також на радіостанції "Крим".
Хакери обдурили росіян і ті скинулися на дрон для ЗСУ
ІТ-фахівців зламали російські телеграм-канали про окуповану Херсонську область. Там вони розмістили оголошення про збір допомоги для загону російських військових.
Як приманку, в реквізитах вказали рахунок вигаданого російського банку і посилання на електронні гаманці.
На них росіяни й мешканці Херсонщини, які підтримують ворога, перекидали гроші. Зібрана сума вкотре довела, що в окупантів майже ніхто не вірить. Адже загалом зібрали близько 30 тисяч гривень,
– мовиться в повідомленні.
Та за ці гроші придбали мінідрон, який у підрозділі ЗСУ на Херсонському напрямку та допомагає роздивитися позиції російських загарбників із повітря.
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