Именно по фотограциям определили геолокацию врагов, а данные прислали украинским военным. Соответствующую информацию в интервью рассказал IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш.
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Оккупанты "слили" свое размещение нашим хакерам
Никита Кныш рассказал, что наши хакеры использовали фейковые профили привлекательных женщин в фейсбуке и российских соцсетях для общения с российскими оккупантами. Последние полагали, что отправляют свои фотографии женщинам. Впоследствии хакеры геолоцировали их пребывание и отправили украинским военным.
Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией,
– говорится в сообщении.
Более того, Никита Кныш рассказал, что хакеры из Hackyourmom взломали тысячи камер видеонаблюдения в беларуси и на временно захваченных украинских территориях и написали код, который позволил отделить обычный трафик от передвижения военной техники, а данные передавали военнослужащим.
Интересно, что украинские хакеры до сих пор следят за взломанными камерами и поделились недавним изображением российского военного корабля в порту оккупированного Севастополя.
Также Кныш рассказал, что его команда причастна к:
- показу сюжетов об убитых оккупантами мирных жителях на российских телеканалах;
- выведению из строя российских сайтов;
- утечке баз данных российских военных подрядчиков;
- задержке десятков рейсов в россию из-за ложных угроз взрыва и других атак.
Интересно, что информацию, предоставленную Никитой Кнышем, подтвердили изданию чиновники и другие хакеры.
Стоит вспомнить, что хакеры часто напоминают россиянам, что они украли у Украины землю. К примеру, только 30 августа украинский гимн звучал:
- 30 минут на одной из радиостанций оккупированного Мелитополя;
- а также на радиостанции "Крым".
Хакеры обманули россиян и те сбросились на дрон для ВСУ
ИТ-специалисты взломали российские телеграм-каналы об оккупированной Херсонской области. Там они разместили объявление о сборе помощи для отряда российских военных.
Как приманку, в реквизитах указали счет вымышленного российского банка и ссылки на электронные кошельки.
На них россияне и жители Херсонской области, которые поддерживают врага, перебрасывали деньги. Собранная сумма в очередной раз доказала, что в оккупантов почти никто не верит. Ведь в целом собрали около 30 тысяч гривен,
– говорится в сообщении.
И за эти деньги приобрели мини дрон, который в подразделении ВСУ на Херсонском направлении и помогает рассмотреть позиции российских захватчиков с воздуха.
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