Именно по фотограциям определили геолокацию врагов, а данные прислали украинским военным. Соответствующую информацию в интервью рассказал IT-специалист и основатель группы Hackyourmom Никита Кныш.

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Оккупанты "слили" свое размещение нашим хакерам

Никита Кныш рассказал, что наши хакеры использовали фейковые профили привлекательных женщин в фейсбуке и российских соцсетях для общения с российскими оккупантами. Последние полагали, что отправляют свои фотографии женщинам. Впоследствии хакеры геолоцировали их пребывание и отправили украинским военным.

Через несколько дней база была уничтожена украинской артиллерией,

– говорится в сообщении.

Более того, Никита Кныш рассказал, что хакеры из Hackyourmom взломали тысячи камер видеонаблюдения в беларуси и на временно захваченных украинских территориях и написали код, который позволил отделить обычный трафик от передвижения военной техники, а данные передавали военнослужащим.

Интересно, что украинские хакеры до сих пор следят за взломанными камерами и поделились недавним изображением российского военного корабля в порту оккупированного Севастополя.

Также Кныш рассказал, что его команда причастна к:

показу сюжетов об убитых оккупантами мирных жителях на российских телеканалах;

выведению из строя российских сайтов;

утечке баз данных российских военных подрядчиков;

задержке десятков рейсов в россию из-за ложных угроз взрыва и других атак.

Интересно, что информацию, предоставленную Никитой Кнышем, подтвердили изданию чиновники и другие хакеры.

Стоит вспомнить, что хакеры часто напоминают россиянам, что они украли у Украины землю. К примеру, только 30 августа украинский гимн звучал:

Хакеры обманули россиян и те сбросились на дрон для ВСУ

ИТ-специалисты взломали российские телеграм-каналы об оккупированной Херсонской области. Там они разместили объявление о сборе помощи для отряда российских военных.

Как приманку, в реквизитах указали счет вымышленного российского банка и ссылки на электронные кошельки.

На них россияне и жители Херсонской области, которые поддерживают врага, перебрасывали деньги. Собранная сумма в очередной раз доказала, что в оккупантов почти никто не верит. Ведь в целом собрали около 30 тысяч гривен,

– говорится в сообщении.

И за эти деньги приобрели мини дрон, который в подразделении ВСУ на Херсонском направлении и помогает рассмотреть позиции российских захватчиков с воздуха.

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