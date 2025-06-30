Іранські хакери нібито викрали електронні листи у найближчого оточення Трампа

Після нещодавніх ударів США по Ірану, хакерське угруповання, яке, ймовірно, має зв’язки з іранською владою, заявило про викрадення великої кількості електронних листів у людей, наближених до президентської кампанії Дональда Трампа на виборах 2024 року. Вони погрожують оприлюднити інформацію. Це може загострити протистояння між країнами.

Хакерська атака та її наслідки

За даними агентства Reuters, хакерська група "Robert", від імені якої говорила людина, що також представилась як "Robert", отримала доступ до листування людей з найближчого кола Трампа, серед яких глава апарату Білого дому Сьюзі Вайлз, радник Роджер Стоун, юрист Ліндсі Гелліган та навіть порноакторка й стриптизерка Стормі Деніелс, яку пов’язують із особистими скандалами колишнього президента. Загалом йдеться про 100 гігабайтів електронних листів, пише 24 Канал.

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Хакери натякнули, що можуть виставити всю колекцію електронної пошти на продаж, однак поки не надали жодних доказів самого викрадення листів. Американське Агентство з кібербезпеки та інфраструктурної безпеки (CISA) назвало атаку "цифровою пропагандою" та спланованою спробою дискредитувати Трампа і його соратників.

Уперше про цих хакерів стало відомо ще під час виборів 2024 року, коли Microsoft дійсно зафіксувала схожий витік із поштових скриньок радників Трампа. Тоді контакт групи Robert із західною пресою був дуже оперативним, як і в цьому випадку. Тож є принаймні деякі підстави вважати, що ці погрози можуть бути правдою.

Іран, Ізраїль та війна

Загроза хакерської активності з боку Ірану зросла після масштабних військових зіткнень між Ізраїлем та Іраном, де США виступили на боці перших, руйнуючи військові та ядерні об'єкти. Постраждала й цивільна інфраструктура та люди: за підрахунками Reuters, в Ірані загинуло 935 людей, тоді як в Ізраїлі – 28.

Деякі експерти вказують, що навіть якщо Іран володіє ядерною зброєю, він навряд чи використає її першим, залишаючи скоріше, як інструмент стримування. Аналогічно й хакерські атаки – ці або будь-які інші – діють радше як спосіб політичного впливу, а не прямої агресії. Наприклад, американська залежність від складних бізнес-ланцюгів, на думку аналітиків, робить країну вразливою для таких кібератак. Виведіть з ланцюжка одну ланку – зупиниться все виробництво продукту.

Попри серйозність кібератаки, історія численних скандалів у Трампа, з яких він вийшов сухим, ставить під сумнів ефективність таких дій у плані політичної дестабілізації президента і країни.