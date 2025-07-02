Що відомо

Минулого тижня технічні засоби Міжнародного кримінального суду виявили та допомогли локалізувати "складну й цілеспрямовану" спробу кібератаки. Завдяки системам моніторингу та швидкому реагуванню наслідки атаки були максимально обмежені. В організації вже триває аналіз масштабів інциденту, а також впроваджуються додаткові заходи захисту, аби звести до мінімуму можливі загрози, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційну заяву.

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Офіційний представник суду Фаді Ель-Абдалла повідомив, що зараз відомості щодо характеру атаки чи потенційних втрат таємних даних оприлюднені не будуть, але наголосив на важливості відкрито інформувати громадськість і держави-учасниці щодо таких випадків. Тому можна очікувати, що більше інформації з'явиться згодом.

Це вже друга подібна атака на МКС за останній час. У вересні 2023-го також фіксувалася спроба кіберзлому, метою якої, як виявилося пізніше, було шпигунство. Тоді суд підтвердив, що це була цілеспрямована акція із серйозною загрозою для діяльності суду, проте доказів компрометації чи витоку даних знайдено не було. Окрім кібератак, у той період суд зіткнувся і з іншими спробами втручання, зокрема спробою влаштувати до лав установи агента під виглядом стажера.

Що таке Міжнародний кримінальний суд