Что известно
На прошлой неделе технические средства Международного уголовного суда обнаружили и помогли локализовать "сложную и целенаправленную" попытку кибератаки. Благодаря системам мониторинга и быстрому реагированию последствия атаки были максимально ограничены. В организации уже продолжается анализ масштабов инцидента, а также внедряются дополнительные меры защиты, чтобы свести к минимуму возможные угрозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление.
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Официальный представитель суда Фади Эль-Абдалла сообщил, что сейчас сведения о характере атаки или потенциальных потерь секретных данных обнародованы не будут, но подчеркнул важность открыто информировать общественность и государства-участники о таких случаях. Поэтому можно ожидать, что больше информации появится позже.
Это уже вторая подобная атака на МКС за последнее время. В сентябре 2023-го также фиксировалась попытка кибервзлома, целью которой, как оказалось позже, был шпионаж. Тогда суд подтвердил, что это была целенаправленная акция с серьезной угрозой для деятельности суда, однако доказательств компрометации или утечки данных найдено не было. Кроме кибератак, в тот период суд столкнулся и с другими попытками вмешательства, в частности попыткой устроить в ряды учреждения агента под видом стажера.
Что такое Международный уголовный суд
- Основанный в 2002 году, Международный уголовный суд является международным трибуналом со штаб-квартирой в Гааге, Нидерланды.
- Он расследует и преследует в судебном порядке тяжкие преступления, затрагивающие международное сообщество, такие как военные преступления, геноцид и преступления против человечности.
- В марте 2023 года он выдал ордер на арест президента России Владимира Путина, а в ноябре – премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху.