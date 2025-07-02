Что известно

На прошлой неделе технические средства Международного уголовного суда обнаружили и помогли локализовать "сложную и целенаправленную" попытку кибератаки. Благодаря системам мониторинга и быстрому реагированию последствия атаки были максимально ограничены. В организации уже продолжается анализ масштабов инцидента, а также внедряются дополнительные меры защиты, чтобы свести к минимуму возможные угрозы, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальное заявление.

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Официальный представитель суда Фади Эль-Абдалла сообщил, что сейчас сведения о характере атаки или потенциальных потерь секретных данных обнародованы не будут, но подчеркнул важность открыто информировать общественность и государства-участники о таких случаях. Поэтому можно ожидать, что больше информации появится позже.

Это уже вторая подобная атака на МКС за последнее время. В сентябре 2023-го также фиксировалась попытка кибервзлома, целью которой, как оказалось позже, был шпионаж. Тогда суд подтвердил, что это была целенаправленная акция с серьезной угрозой для деятельности суда, однако доказательств компрометации или утечки данных найдено не было. Кроме кибератак, в тот период суд столкнулся и с другими попытками вмешательства, в частности попыткой устроить в ряды учреждения агента под видом стажера.

Что такое Международный уголовный суд