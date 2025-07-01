Як картель зламав ФБР

Згідно з оприлюдненим звітом Генерального інспектора Міністерства юстиції США, хакер, пов’язаний із картелем на чолі з Хоакіном "Ель Чапо" Гусманом, використовував сучасні технології для виявлення інформаторів. У 2018 році він стежив за відвідувачами посольства США в Мехіко, щоб визначити осіб, які могли співпрацювати з ФБР. Особливу увагу злочинець приділив помічнику юридичного аташе ФБР. Саме його телефон згодом вдалося зламати, повідомляє 24 Канал.

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Отримавши доступ до дзвінків і геолокаційних даних із телефона жертви, хакер, чиє ім'я не розкривають, змін відстежувати пересування агента та встановлювати осіб, з якими він контактував.

Хакер також підключився до мережі камер спостереження в Мехіко. У місті на той час було встановлено понад 18 тисяч камер, що створило потужну інфраструктуру для стеження.

Інформація, отримана внаслідок такої діяльності, використовувалася картелем для залякування, а в окремих випадках – фізичного усунення інформаторів і свідків.

Зброя повернулася проти своїх творців

Звіт підкреслює не лише специфіку цього інциденту, а й загальну проблему вразливості правоохоронних органів у світі, де технології стеження стають дедалі доступнішими. Прогрес у сфері аналізу даних, розпізнавання облич і використання комп’ютерних мереж значно полегшує злочинним організаціям виявлення операцій ФБР та інших структур.

Цей випадок також висвітлює парадокс сучасної практики державного спостереження: інструменти, створені для захисту і контролю, можуть бути використані проти самих правоохоронців. Мексика вже давно балансує на межі між використанням технологій для боротьби зі злочинністю та їхнім зловживанням з боку кримінальних структур, що лише ускладнює ситуацію. Раніше цього року влада оголошувала, що в найближчі роки буде встановлено ще 40 000 камер, що лише розширить можливості для шпигунства.