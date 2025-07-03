Хакерская атака и ее последствия

По данным агентства Reuters, хакерская группа "Robert", от имени которой говорил человек, также представившийся как "Robert", получила доступ к переписке людей из ближайшего круга Трампа, среди которых глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз, советник Роджер Стоун, юрист Линдси Геллиган и даже порноактриса и стриптизерша Сторми Дэниелс, которую связывают с личными скандалами бывшего президента. В целом речь идет о 100 гигабайтах электронных писем, пишет 24 Канал.

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Хакеры намекнули, что могут выставить всю коллекцию электронной почты на продажу, однако пока не предоставили никаких доказательств самого похищения писем. Американское Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной безопасности (CISA) назвало атаку "цифровой пропагандой" и спланированной попыткой дискредитировать Трампа и его соратников.

Впервые об этих хакерах стало известно еще во время выборов 2024 года, когда Microsoft действительно зафиксировала похожую утечку из почтовых ящиков советников Трампа. Тогда контакт группы Robert с западной прессой был очень оперативным, как и в этом случае. Поэтому есть по крайней мере некоторые основания считать, что эти угрозы могут быть правдой.

Иран, Израиль и война и Иран

Угроза хакерской активности со стороны Ирана возросла после масштабных военных столкновений между Израилем и Ираном, где США выступили на стороне первых, разрушая военные и ядерные объекты. Пострадала и гражданская инфраструктура и люди: по подсчётам Reuters, в Иране погибло 935 человек, тогда как в Израиле – 28.

Некоторые эксперты указывают, что даже если Иран обладает ядерным оружием, он вряд ли использует его первым, оставляя скорее, как инструмент сдерживания. Аналогично и хакерские атаки – эти или любые другие – действуют скорее как способ политического влияния, а не прямой агрессии. Например, американская зависимость от сложных бизнес-цепочек, по мнению аналитиков, делает страну уязвимой для таких кибератак. Выведите из цепочки одно звено – остановится все производство продукта.

Несмотря на серьезность кибератаки, история многочисленных скандалов у Трампа, из которых он вышел сухим, ставит под сомнение эффективность таких действий в плане политической дестабилизации президента и страны.