"Через складну ситуацію у світі": Honda скасувала виробництво трьох нових електромобілів

Японський автовиробник Honda змінив плани щодо електромобілів і скасував розробку одразу трьох моделей, які планували випускати у США. Компанія пояснила рішення економічними ризиками, торговими тарифами та нестабільною політикою щодо підтримки електротранспорту.

Honda оголосила про скасування розробки та запуску трьох електромобілів – Honda 0 Series SUV, Honda 0 Series Saloon та Acura RSX. Усі ці моделі планували виробляти на заводі компанії у штаті Огайо. Про це пише The verge.

Чому Honda відмовилася від нових електромобілів?

Автовиробник пояснив, що рішення пов’язане з економічними та політичними факторами у США. Компанія прямо вказала на американські тарифні правила, а також на нестабільну політику щодо стимулювання електромобілів і регулювання використання викопного палива.

За оцінкою Honda, запуск цих моделей міг призвести до ще більших фінансових втрат у майбутньому. Через це компанія вирішила відмовитися від проєктів ще до початку їхнього виробництва.

Додатковим фактором стали зміни на китайському ринку. За словами компанії, покупці у Китаї все більше звертають увагу на програмні можливості автомобілів і цифрові функції, а не на традиційні характеристики, такі як економія пального або простір у салоні. У Honda також заявили, що їм складно конкурувати за ціною та можливостями з новими китайськими виробниками електромобілів.

Як пише Car and driver, Усі три моделі мали збирати на виробничому майданчику Honda в Огайо, який останні два роки модернізували для випуску електричних автомобілів. Після скасування цих проєктів компанія заявила, що працюватиме над новою структурою витрат, яка відповідатиме реальним масштабам майбутнього виробництва електромобілів.

Рішення матиме серйозні фінансові наслідки. Honda очікує зафіксувати значні втрати, які можуть досягти 15,8 млрд доларів. Через ситуацію кілька топменеджерів компанії погодилися тимчасово скоротити власну зарплату – до 30% від місячної компенсації протягом трьох місяців.

Компанія планує представити оновлену середньо- та довгострокову стратегію розвитку на спеціальній пресконференції, яку запланували на травень цього року.