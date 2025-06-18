Honda тестує багаторазову ракету, схожу на SpaceX Falcon 9

Японська компанія Honda успішно провела льотні випробування багаторазової ракети-носія. Це стало стало важливим кроком у розвитку космічних технологій в Японії, тим більше, що інтерес до багаторазових систем запуску зріс після успіху американської компанії SpaceX із їхньою ракетою Falcon 9.

Випробування ракети Honda відбулися в Аерокосмічному дослідницькому центрі Тайкі, що розташований у префектурі Хоккайдо, повідомляє 24 Канал з посиланням на WCCFTECH.

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Під час тесту ракета піднялася на висоту приблизно 271 метр і успішно приземлилася, розгорнувши спеціальні опори, подібні до тих, що використовуються в Falcon 9.

Політ тривав 56 секунд, і ракета приземлилася лише за 37 см від запланованої точки, що Honda визнала успішним результатом, оскільки ракета не перекинулася після посадки.

Тестовий "стрибок" багаторазової ракети Honda – дивіться відео

Технічні характеристики ракети

За наявними даними, ракета Honda має висоту 6,3 метра та вагу 1,3 тонни з паливом. Компанія стверджує, що розробила носій самостійно, і це був перший випадок, коли ракета не лише злетіла, а й успішно приземлилася.

Опубліковані кадри показують, що система посадкових опор працює за принципом, схожим на Falcon 9, яка наразі є єдиною у світі багаторазовою ракетою орбітального класу.

Плани на майбутнє

Honda планує провести перший суборбітальний політ із використанням цієї ракети протягом кількох років, із цільовою датою досягнення суборбітального простору до 2029 року. Це означає, що носій призначений для суборбітальних запусків, подібно до ракети New Shepard компанії Blue Origin Джеффа Безоса, яка регулярно піднімається на межу космосу в рамках туристичних польотів. Наразі Honda не оголошувала планів щодо комерціалізації своєї ракети.

На сьогодні в Японії кілька компаній, таких як Mitsubishi, IHI Corporation та Space One, мають у своєму арсеналі ракети-носії орбітального класу. Однак усі ці ракети є одноразовими, а носії Mitsubishi, розроблені у співпраці з Японським агентством аерокосмічних досліджень (JAXA), залишаються основою космічної програми країни. Розробка багаторазової ракети Honda може стати проривом для японської космічної індустрії, якщо компанія продовжить удосконалювати свою технологію.