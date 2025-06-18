Испытания ракеты Honda состоялись в Аэрокосмическом исследовательском центре Тайки, что расположен в префектуре Хоккайдо, сообщает 24 Канал со ссылкой на WCCFTECH.

Смотрите также Как спутники Starlink мешают астрономам изучать Вселенную

Во время теста ракета поднялась на высоту примерно 271 метр и успешно приземлилась, развернув специальные опоры, подобные тем, что используются в Falcon 9.

Полет длился 56 секунд, и ракета приземлилась лишь за 37 см от запланированной точки, что Honda признала успешным результатом, поскольку ракета не перевернулась после посадки.

Тестовый "прыжок" многоразовой ракеты Honda – смотрите видео

Технические характеристики ракеты

По имеющимся данным, ракета Honda имеет высоту 6,3 метра и вес 1,3 тонны с топливом. Компания утверждает, что разработала носитель самостоятельно, и это был первый случай, когда ракета не только взлетела, но и успешно приземлилась.

Опубликованные кадры показывают, что система посадочных опор работает по принципу, похожим на Falcon 9, которая сейчас является единственной в мире многоразовой ракетой орбитального класса.

Планы на будущее

Honda планирует провести первый суборбитальный полет с использованием этой ракеты в течение нескольких лет, с целевой датой достижения суборбитального пространства до 2029 года. Это означает, что носитель предназначен для суборбитальных запусков, подобно ракете New Shepard компании Blue Origin Джеффа Безоса, которая регулярно поднимается на границу космоса в рамках туристических полетов. Пока Honda не объявляла планов по коммерциализации своей ракеты.

На сегодня в Японии несколько компаний, таких как Mitsubishi, IHI Corporation и Space One, имеют в своем арсенале ракеты-носители орбитального класса. Однако все эти ракеты являются одноразовыми, а носители Mitsubishi, разработаны в сотрудничестве с Японским агентством аэрокосмических исследований (JAXA), остаются основой космической программы страны. Разработка многоразовой ракеты Honda может стать прорывом для японской космической индустрии, если компания продолжит совершенствовать свою технологию.