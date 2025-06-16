Команда дослідників під керівництвом професора радіоастрономії Університету Кертіна Стівена Тінгея провела спостереження за сигналами майже 2000 супутників Starlink, розповідає 24 Канал з посиланням на NewScientist.

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Для цього використовувався прототип телескопа Square Kilometre Array, що будується в Австралії. Виявилося, що третина даних на певних частотах зазнає впливу радіовипромінювання від цих супутників, що викликає занепокоєння щодо можливості вивчення раннього Всесвіту.

Проблема стає дедалі гострішою, адже станом на травень 2025 року SpaceX має понад 7600 супутників на низькій навколоземній орбіті, що становить приблизно дві третини всіх діючих супутників у світі. Компанія планує розширити свою мережу до десятків тисяч апаратів.

Природа проблеми та її наслідки

У статті, яка ще не пройшла рецензування, Тінгей та його колеги припустили, що електроніка малих супутників може випадково передавати радіосигнали через свої антени. Ці сигнали надзвичайно помітні під час радіоспостережень.

Якщо подивитися на силу цих ненавмисних випромінювань, вони часто порівнянні з найяскравішими природними радіоджерелами на небі,

– зазначив Тінгей.

Цікаво, що сигнали від SpaceX випромінюються на частотах, захищених Міжнародним союзом електрозв’язку спеціально для радіоастрономії. Проте неясно, чи є дії компанії незаконними, оскільки ці передачі, ймовірно, ненавмисні. "Ніхто не порушує правил, адже такі типи випромінювань не регулюються", – пояснив Тінгей, додавши, що в МСЕ вже починають обговорювати можливе введення регуляцій для подібних сигналів.

Інші перешкоди від Starlink

Окрім радіовипромінювання, супутники Starlink раніше створювали проблеми через свою яскравість, з’являючись у вигляді величезних смуг на зображеннях нічного неба. SpaceX застосувала антиблікові покриття та змінила орієнтацію супутників, що дещо зменшило перешкоди для астрономічних спостережень.

У 2023 році компанія представила "розподілений відбивач Брегга" – багатошарову пластикову конструкцію, яка розсіює світло, але пропускає радіохвилі. Ефективність цього рішення поки залишається незрозумілою.

Астрономи закликають SpaceX вирішити проблему ненавмисного радіовипромінювання.

"Найкращий спосіб зупинити ці випромінювання – зменшити їх або повністю припинити", – зазначив співавтор дослідження, магістрант Університету Кертіна Ділан Грігг. Він додав, що з боку операторів було б чудово мати заходи для зменшення впливу на супутниках, і SpaceX уже зробила подібне в оптичній астрономії.

На щастя, SpaceX відкрита до діалогу. Тінгей та Грігг звернулися до компанії і виявили готовність до співпраці з боку її представників.

А попри проблеми зі Starlink наземні телескопи вперше зафіксували поляризоване реліктове мікрохвильове випромінювання, що раніше вдавалося лише космічним обсерваторіям. Це відкриття має значення для розуміння епохи реіонізації, коли перші зорі почали формуватися у Всесвіті.