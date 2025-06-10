Замість того щоб підняти тривогу, провідні науковці закликали зосередитися на майбутньому, яке, за поточного курсу, може й не настати, розповідає 24 Канал з посиланням на видання ArsTechnika.

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Запропонований проєкт бюджету США на 2026 рік передбачає масштабне урізання фінансування майже всіх державних агентств, які підтримують наукові дослідження. Деякі з них уже почали публікувати конкретні наслідки цих скорочень.

Картина вкрай тривожна: унікальні наукові лабораторії та обладнання будуть закриті, проєкти заморожені, а кількість дослідників, які отримують підтримку, суттєво зменшиться.

Університети стикаються з затримками у фінансуванні, а видача грантів призупиняється або гальмується через перевірки ідеологічного змісту досліджень. Усе це завдає колосальної шкоди науковій екосистемі США, і відновлення після таких ударів може тривати десятки років.

Особливо постраждає Національний науковий фонд США (NSF), чий бюджет уріжуть більш ніж на 50%. Бюджет Національного інституту здоров’я (NIH) зменшиться майже на 40%.

Під удар також потрапило чимало місій NASA, як от проєкт з повернення зразків з Марса. Також під скорочення потрапило фінансування астрофізики та наук про Землю. Навіть успішні місії, як-от Juno та New Horizons, потрапляють під загрозу припинення.



Місії NASA, які потрапили під скорочення / Фото NASA

Якщо розглядати ситуацію детальніше, то фінансування біології, інженерії та освіти знизиться на понад 70%, комп’ютерних наук, математики, природничих і соціальних наук – на понад 60%.

Міжнародні програми недоотримають 80% від поточного фінансування. Успішність грантових заявок знизиться з 26% до лише 7%, а кількість людей, залучених до дослідницьких програм NSF, впаде з понад 300 тисяч до приблизно 90 тисяч. Майже всі програми популяризації науки та розширення доступу до неї буде скасовано.

Окремі флагманські проєкти також припинять існування. Один із детекторів LIGO, який уперше зафіксував гравітаційні хвилі, буде закритий. Бюджет на створення детекторів для Великого адронного колайдера скоротять удвічі. Будівництво телескопа з 30-метровим дзеркалом – зупинено. Деякі обсерваторії теж припинять роботу.

NIH не лише втратить майже половину фінансування, а й зазнає реорганізації – кількість інститутів зменшиться з 19 до 8. Це спричинить об'єднання зовсім різних напрямів, наприклад, стоматології та офтальмології або геноміки та біомедичної візуалізації. Інші ключові установи, як-от Центри з контролю та профілактики захворювань (CDC) і Управління з контролю якості харчових продуктів та медикаментів (FDA), також зазнають жорстких скорочень.

І це ще не все. Міністерство енергетики США втратить фінансування на розвиток та інтеграцію відновлюваних джерел енергії – вітрової, сонячної та інших.

Така політика є не просто економією – це радикальний розворот від курсу, який США дотримувалися десятиліттями у сфері науки та інновацій.