Honda випробує водневі паливні елементи у космосі, їх відправлять на МКС та Місяць

Компанія Honda об’єдналася з Sierra Space та Tec-Masters для створення водневих електролізних установок, здатних працювати в умовах космосу. Їх протестують відправивши на Міжнародну космічну станцію і навіть використають на Місяці.

В умовах Землі масове виробництво водню наразі не має широкого попиту, тож автовиробник, який робить ставку на водневі технології, шукає альтернативні способи використання своїх розробок – зокрема як джерело кисню та енергії для колоній за межами нашої планети, розповідає 24 Канал.

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За задумом, такі установки зможуть працювати на Місяці протягом усього світлового дня, генеруючи кисень і водень за допомогою сонячних батарей. Кисень планується використовувати не лише для дихання, а й як елемент систем зберігання енергії. Водень забезпечуватиме живлення під час місячної ночі.

Після використання паливних елементів утворюватиметься вода, яку знову можна електролізувати для отримання кисню та водню – таким чином система зможе працювати циклічно.

Хоча ідея застосування електролізу в космосі розглядається давно, науковці виявили, що низька гравітація впливає на процес утворення газів. Зокрема, у дослідженні 2022 року встановлено, що в умовах гравітації Місяця електроліз виробляє на 11% менше кисню, ніж на Землі.

Щоб детальніше вивчити цей процес, Honda та її партнери планують випробувати установку на Міжнародній космічній станції.

Електролізер буде спроєктовано з урахуванням досвіду компанії Tec-Masters у сфері роботи в невагомості. Його доставить у космос космоплан Dream Chaser, який має ще пройти фінальні випробування перед польотом.

Пристрій може бути протестовано прямо на борту літака, навіть без потрапляння на саму станцію – умови експерименту при цьому залишаться незмінними.

Подробиці проєкту поки що не розкриваються, однак варто зазначити, що Dream Chaser ще не здійснював польотів у космос і досі не готовий до запуску.