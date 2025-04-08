В условиях Земли массовое производство водорода пока не имеет широкого спроса, поэтому автопроизводитель, который делает ставку на водородные технологии, ищет альтернативные способы использования своих разработок – в частности как источник кислорода и энергии для колоний за пределами нашей планеты, рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Ровер Perseverance зафиксировал редкий "танец" пылевых дьяволов на Марсе

По замыслу, такие установки смогут работать на Луне в течение всего светового дня, генерируя кислород и водород с помощью солнечных батарей. Кислород планируется использовать не только для дыхания, но и как элемент систем хранения энергии. Водород будет обеспечивать питание во время лунной ночи.

После использования топливных элементов будет образовываться вода, которую снова можно электролизовать для получения кислорода и водорода – таким образом система сможет работать циклично.

Хотя идея применения электролиза в космосе рассматривается давно, ученые обнаружили, что низкая гравитация влияет на процесс образования газов. В частности, в исследовании 2022 года установлено, что в условиях гравитации Луны электролиз производит на 11% меньше кислорода, чем на Земле.

Чтобы подробнее изучить этот процесс, Honda и ее партнеры планируют испытать установку на Международной космической станции.

Электролизер будет спроектирован с учетом опыта компании Tec-Masters в сфере работы в невесомости. Его доставит в космос космоплан Dream Chaser, который должен еще пройти финальные испытания перед полетом.

Устройство может быть протестировано прямо на борту самолета, даже без попадания на саму станцию – условия эксперимента при этом останутся неизменными.

Подробности проекта пока не раскрываются, однако стоит отметить, что Dream Chaser еще не совершал полетов в космос и до сих пор не готов к запуску.