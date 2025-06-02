Как закончился май

Начиная с 29 мая приборы на Земле фиксировали последствия явления, которое называется CIR. Это ударная волна солнечного ветра, который превышает свою обычную норму. Когда на Солнце открывается корональная дыра, она позволяет частицам быстрее и легче вытекать в космос. Это приводит к тому, что в какой-то момент этот быстрый поток догоняет предыдущий, более медленный, и объединяется с ним, создавая большее давление на земное магнитное поле. Обычно магнитные бури, которые являются следствием CIR, ограничиваются уровнем G1 или G2, но в очень редких случаях могут достичь и G3, пишет 24 Канал.

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Магнитная буря 29 мая была следствием не только CIR, но и коронального выброса массы, которые усилили друг друга. Поэтому на своем пике уровень возмущения достигал G3.

30 мая ситуация несколько стабилизировалась, но ученые все еще наблюдали колебания от G1 до G2 в течение всего дня.

31 мая на Солнце произошел корональный выброс массы (КВМ). Долговременная вспышка уровня M8.2 из пятна AR4100 находилась близко к центру обращенного к Земле солнечного диска. Ученые быстро заявили, что выброс "будет иметь направленный к Земле компонент", то есть по крайней мере часть материи полетела к нам.

Время путешествия КВМ от Солнца до Земли составляет от 1 до 5 дней, но в среднем составляет три дня. Однако в этот раз нам не повезло: выброс оказался настолько быстрым и мощным, что добрался до нас чуть более, чем за сутки.

Это запустило новые магнитные бури 1 июня. Уже в 5 утра незначительное событие уровня G1 наблюдалось в магнитосфере. Скорость солнечного ветра составила колоссальные 1002 километра в секунду. Радиационная буря, что влияла на радио, накрыла полярные регионы и нарушила работу спутников. Около десяти утра влияние КВМ начало расти: сначала уровень поднялся до G2, через час – до G3, а еще через почти час уже сообщали о G4.

Согласно наблюдениям, северное сияние было сфотографировано вплоть до 30 градусов широты – например, на пляжах Мексиканского залива. Это означает, что и в Украине сияния могли бы наблюдаться, если бы в то время была ночь и свет Солнца не перекрывал атмосферные эффекты.



Сияние над Трес-Пьедрас, Нью-Мексико / Фото Джея Шаффера

Напомним, согласно классификации NOAA:

G3 или сильный уровень. Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты.

Может потребоваться коррекция напряжения в энергетических системах, могут срабатывать тревожные предохранители на некоторых устройствах защиты. На компонентах спутников может возникать поверхностный заряд, а на низкоорбитальных спутниках увеличивается аэродинамическое сопротивление вследствие раздувания атмосферы, из-за чего требуется корректировка положения в космосе путем включения двигателей. Возникают проблемы со спутниковой навигацией и низкочастотной радионавигацией, радио работает с перебоями. Полярные сияния доходят до 50 градусов широты. G4 или суровый уровень. Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты и дальше.

Возможны широкомасштабные проблемы с контролем напряжения из-за появления сильных дополнительных токов в сетях. Защитные системы еще чаще отключают ключевые объекты от сети и еще дальше на юг. Могут возникнуть проблемы с зарядкой спутников и их отслеживанием с поверхности планеты. Требуется корректировка положения. Ухудшается спутниковая навигация, порой на много часов. Исчезает низкочастотная радионавигация. Полярные сияния доходят до 45 градуса широты и дальше. G5 или экстремальный уровень является максимально возможным уровнем возмущений. До него мы, к счастью не дошли. Здесь могут возникнуть широкомасштабные проблемы с контролем напряжения и защитными системами, некоторые электросети могут испытать полный коллапс или отключение электроэнергии. Возможно повреждение трансформаторов. На спутниках возникает поверхностный заряд, проблемы с ориентацией, восходящей/нисходящей связью и отслеживанием положения. Токи в проводах могут достигать сотен ампер, радиосвязь может быть недоступна во многих районах в течение одного-двух дней, спутниковая навигация может ухудшиться на несколько дней, низкочастотная радионавигация может не работать часами, а полярное сияние может наблюдаться аж на экваторе.

Хотя магнитная буря еще не закончилась (она до сих пор наблюдается на уровне G1 на момент написания этого материала 2 июня в 10:45), ученые уже делают выводы, что это было одно из крупнейших космических погодных событий текущего 25-го солнечного цикла.

Магнитные бури в июне

Согласно прогнозу, 2 июня в течение всего дня будут наблюдаться колебания от G1 до G2 .

. Это "эхо" коронального выброса сохранится и 3 июня, но, как показывает NOAA, только на уровне G1 .

. 4 июня NOAA уже не прогнозирует никаких возмущений.

Напомним, согласно классификации NOAA:

G1 или незначительный уровень . На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие.

. На этом уровне возможны слабые колебания в электросети из-за появления незначительных дополнительных токов. Но предохранители электростанций не должны срабатывать. Влияние на работу спутников лишь незначительное. Полярное сияние на этом уровне возможно лишь на самых высоких северных широтах. Мигрирующие животные способны чувствовать даже это самое слабое воздействие. G2 или умеренный уровень. В высокоширотных энергосистемах могут возникать аварийные ситуации с напряжением, длительные штормы могут вызвать повреждение трансформаторов. Космические аппараты могут потребовать корректировки положения, поскольку из-за раздувания атмосферы Земли в результате бури возможно их падение с орбиты. Здесь уже ощущается влияние на радиосигналы на планете, которые могут угасать на высоких широтах. Полярное сияние спускается до 55 градусов широты.

1 июня приборы не наблюдали ни одного КВМ в нашу сторону. 2 июня выбросов также не было. Это означает, что в течение трех дней с этого момента больших событий на Земле не будет. Предположительно, до 5 июня все будет спокойно.

Солнечные пятна

Стоит отметить, что группа солнечных пятен AR4100 все еще "смотрит" прямо на нас из центрального региона солнечного диска. В любой момент они могут вспыхнуть очередным взрывом и выбросить плазму в космос. Какой бы силы не был такой гипотетический выброс, он полетит к нам, по крайней мере частично.

Как уже отмечалось выше, в зависимости от силы выброса, он может путешествовать до Земли от 1 до 5 дней, но чаще всего продолжительность составляет три дня. Например, если КВМ происходит 2 июня, то магнитные бури с большой вероятностью следует ожидать 5-6 июня. К сожалению, прогнозировать такие события наука все еще не умеет, поэтому ученые лишь наблюдают за фактическими вспышками и выбросами, делая осторожные предположения на основе предыдущей активности пятен. После этого они моделируют траекторию движения облака материи, пытаясь выяснить, какая его часть заденет планету.

Кроме AR4100, на поверхности звезды наблюдаются области на поверхности звезды AR4099 і AR4104. Обе медленно распадаются и не являются очень активными – вспышки лишь на слабом уровне C.



Карта солнечных пятен и корональных дыр по состоянию на 2 июня 2025 года / Фото Обсерватория солнечной динамики / solen.info

Корональные дыры

Сейчас на обращенной к нам стороне Солнца можно видеть четыре корональные дыры.

Корональная дыра отрицательной полярности в южном полушарии CH1299 будет обращена к Земле со 2 по 4 июня, однако она может быть слишком далеко на юг, чтобы вызвать какие-либо геомагнитные эффекты, пишут ученые.

CH1298 и непронумерованная корональная дыра сразу над ней находятся почти на самом восточном краю и не угрожают нам.

Еще одна непронумерованная дыра находится высоко на севере солнечного диска и имеет минимальное влияние.

Сейчас ученые говорят, что вероятность повторного CIR из-за влияния корональных дыр низкая – от 0 до 30%. Если что-то подобное и случится, то, вероятно, в период с 3 по 4 июня. Но, напомним, корональные дыры вызывают лишь незначительные возмущения, которые обычно неощутимы в Украине.