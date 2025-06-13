Солнечная активность усиливается

На Солнце зафиксировали гигантскую корональную дыру – участок, где магнитные поля ослаблены, что позволяет солнечному ветру вырываться в космос легче и с большей скоростью. Этот поток заряженных частиц уже направляется к нашей планете, догоняя медленные потоки, которые были выпущены ранее. Объединившись, они образуют ударную волну, известную как CIR (область взаимодействия с вращательным движением), пишет 24 Канал.

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По информации Центра прогнозирования космической погоды NOAA, геомагнитная буря класса G2 ожидается 14 июня. Это средний уровень по пятибалльной шкале, что не несет серьезной угрозы, однако может вызвать некоторые нарушения в работе спутников и кратковременные сбои высокочастотной радиосвязи на севере.

Когда заряженные частицы достигают Земли, часть из них попадает в магнитное поле планеты, двигаясь к высоким широтам. Там они вступают во взаимодействие с частицами в атмосфере, вызывая образование полярных сияний. Наиболее вероятно, что сияние будет видно вплоть до широты 55 градусов, то есть Украину не затронет.



Так выглядит наше Солнце 13 июня 2025 года. Темное пятно ниже экватора – это корональная дыра CH1301 / Фото Обсерватории солнечной динамики

Ожидается, что влияние корональной дыры CH1301 может сохраняться вплоть до 21 июня, однако ученые сейчас не готовы делать точные прогнозы возмущений на такое длительное время.

12 и 13 июня также наблюдают магнитные бури, но причина другая

Вечером 12 июня к Земле прибыла небольшая порция солнечной материи, которая вызвала возмущение магнитного поля на самом слабом уровне G1 с несколькими очень непродолжительными скачками до G2. Это стало следствием коронального выброса массы, который, судя по всему, произошел примерно 8 или 9 июня.

Интересно, что учёные ничего не сообщали об этом выбросе и заговорили о возможных возмущениях практически перед самым прибытием КВМ. К тому же прогнозы не предсказывали ничего выше уровня G1.

13 июня ситуация сохраняется. Сначала уровень G1 со скачком до G2 почти в пять часов утра, который сохраняется и до сих пор, 10:30 по Киеву.

Прогнозов о том, когда это закончится, нет. Вероятно, эта магнитная буря плавно перетечет в следующую, вызванную явлением CIR, о которой мы говорили выше.