Сонячна активність посилюється

На Сонці зафіксували гігантську корональну діру – ділянку, де магнітні поля ослаблені, що дозволяє сонячному вітру вириватись у космос легше і з більшою швидкістю. Цей потік заряджених частинок уже прямує до нашої планети, наздоганяючи повільні потоки, які були випущені раніше. Об'єднавшись, вони утворять ударну хвилю, відому як CIR (область взаємодії з обертовим рухом), пише 24 Канал.

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За інформацією Центру прогнозування космічної погоди NOAA, геомагнітна буря класу G2 очікується 14 червня. Це середній рівень за п’ятибальною шкалою, що не несе серйозної загрози, однак може викликати деякі порушення у роботі супутників і короткочасні збої високочастотного радіозв’язку на півночі.

Коли заряджені частинки досягають Землі, частина з них потрапляє в магнітне поле планети, рухаючись до високих широт. Там вони вступають у взаємодію з частинками в атмосфері, спричиняючи утворення полярних сяйв. Найбільш імовірно, що сяйво буде видно аж до широти 55 градусів, тобто Україну не зачепить.



Так виглядає наше Сонце 13 червня 2025 року. Темна пляма нижче екватора – це корональна діра CH1301 / Фото Обсерваторії сонячної динаміки

Очікується, що вплив корональної діри CH1301 може зберігатись аж до 21 червня, однак вчені зараз не готові робити точні прогнози збурень на такий тривалий час.

12 і 13 червня також спостерігають магнітні бурі, але причина інша

Увечері 12 червня до Землі прибула невелика порція сонячної матерії, котра спричинила збурення магнітного поля на найслабшому рівні G1 з кількома дуже нетривалими стрибками до G2. Це стало наслідком коронального викиду маси, який, судячи з усього, стався приблизно 8 чи 9 червня.

Цікаво, що вчені нічого не повідомляли про цей викид і заговорили про можливі збурення практично перед самим прибуттям КВМ. До того ж прогнози не передбачали нічого вище рівня G1.

13 червня ситуація зберігається. Спочатку рівень G1 зі стрибком до G2 майже о п'ятій годині ранку, який зберігається й дотепер, 10:30 за Києвом.

Прогнозів про те, коли це закінчиться, немає. Імовірно, ця магнітна буря плавно перетече у наступну, спричинену явищем CIR, про яку ми говорили вище.