Яка країна сьогодні займає перше місце у світі за виробництвом електромобілів?

Людство поступово переходить з бензинових авто на електричні. Це вельми позитивна тенденція, адже вона дозволить нам зменшити викиди парникових газів у атмосферу, давши більше часу на подолання проблеми потепління. На перший погляд, може здатися, що на цьому ринку домінують компанії зі США, зокрема Tesla, однак статистика показує, що це не так. Хто ж перший?

Хто перший

За даними Федерального управління автомобільного транспорту Німеччини, країна займає перше місце у Європі за виробництвом електромобілів, але перебуває на другому місці по світу. Тут її впевнено обганяє Китай, конкуренція з яким віщує гірші результати за підсумками 2024 року.

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Китай домінує у світовому виробництві електромобілів, але більшість його продукції продається на внутрішньому ринку.

Натомість 76% німецьких електромобілів продаються за кордоном. У 2023 році з конвеєрів у країні зійшло 1,27 мільйона BEV (Battery Electric Vehicle або електромобіль з акумулятором) та PHEV (гібридний електромобіль), з яких 995 000 – чисто електричні автомобілі.

Також Німеччина, батьківщина таких ключових автовиробників, як Volkswagen, BMW і Mercedes-Benz, лідирує в Європі, виробляючи більше електромобілів, ніж Іспанія (256 000) і Франція (225 000), що посідають друге місце, разом узяті.

США посідають третє місце у світі за обсягами виробництва електромобілів.

Федеральне управління автомобільного транспорту Німеччини очікує, що до 1 січня 2030 року в країні буде зареєстровано близько 10 мільйонів електромобілів. Судячи з розміру поточного автопарку, це буде відповідати частці електромобілів у 20-25%.

Майбутнє непевне

Однак перспективи виробництва електромобілів у Німеччині після 2024 року не такі вже й безхмарні.

По перше, програма субсидування електромобілів, яка мала тривати до кінця 2024 року, була несподівано призупинена в грудні після перегляду бюджету на 2024 рік. Конституційний суд Німеччини створив у державному бюджеті країни діру в 60 мільярдів євро (65,36 мільярда доларів), що змусило уряд відмовитися від кількох програм.

По-друге, урядова програма пропонувала покупцям відшкодування до 6 750 євро (залежно від вартості електромобіля), які фінансувалися державою та самими автовиробниками. Але з 1 січня 2024 року федеральна субсидія Німеччини для BEV з ціною до 45 000 євро становить уже 3 000 євро. Виробники також повинні внести 1 500 євро, щоб загальна сума субсидії становила 4 500 євро. Однак транспортні засоби, ціна яких перевищує 45 000 євро, більше не підлягають фінансуванню.

По-третє, німецькі автовиробники стикаються зі складнощами в розробці програмного забезпечення та ланцюжках поставок, що ставить їх позаду Tesla та китайських виробників з більш досконалими технологіями електромобілів та ефективними ланцюжками поставок. Компанії Німеччини також часто змушені співпрацювати з американськими та східноазійськими компаніями, щоб задовольнити свої потреби в акумуляторах, оскільки не мають своєї технології, що призводить до проблем залежності та уповільнення темпів виробництва.