Небо наче хвилі: мешканці Вінниччини зафіксували унікальне явище
- 25 червня небо над Вінниччиною прикрасили рідкісні хвилеподібні хмари Altocumulus undulatus, які мешканці зафіксували на фото та відео.
- Ці хмари формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів, складаються з переохолоджених крапель води або їх поєднання з крижаними кристалами, і зазвичай не приносять опадів.
Небо над Вінниччиною 25 червня прикрасили рідкісні хвилеподібні хмари Altocumulus undulatus. Унікальне атмосферне явище вдалось зафіксувати на фото та відео.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології. 25 червня небо над Вінницькою областю прикрасило рідкісне атмосферне явище – хвилеподібні хмари Altocumulus undulatus.
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Мешканці Вінниччини зафіксували унікальне явище
Їх ще називають висококупчастими хвилеподібними, і вони вражають своєю красою та особливою структурою, схожою на морські хвилі.
За словами синоптиків, ці хмари формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів, а товщина їхнього шару зазвичай сягає 200 – 700 метрів. Вони складаються з переохолоджених крапель води або поєднання переохолоджених крапель з крижаними кристалами та сніжинками.
Фото зробила співробітниця Вінницького обласного центру з гідрометеорології
Характерною рисою Altocumulus undulatus є хвилястий або смугастий вигляд, що виникає через чергування висхідних і низхідних потоків повітря.
Найцікавіше, що ці хмари майже ніколи не приносять опадів, зате часто стають справжньою окрасою неба.