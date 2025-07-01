Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Винницкий областной центр по гидрометеорологии. 25 июня небо над Винницкой областью украсило редкое атмосферное явление – волнообразные облака Altocumulus undulatus.

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Жители Винницкой области зафиксировали уникальное явление

Их еще называют высококучевыми волнообразными, и они поражают своей красотой и особой структурой, похожей на морские волны.

По словам синоптиков, эти облака формируются на высоте от 2 до 6 километров, а толщина их слоя обычно достигает 200 – 700 метров. Они состоят из переохлажденных капель воды или сочетание переохлажденных капель с ледяными кристаллами и снежинками.

Фото сделала сотрудница Винницкого областного центра по гидрометеорологии

Характерной чертой Altocumulus undulatus является волнистый или полосатый вид, возникающий из-за чередования восходящих и нисходящих потоков воздуха.

Самое интересное, что эти облака почти никогда не приносят осадков, зато часто становятся настоящим украшением неба.