Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Вінницький обласний центр з гідрометеорології. 25 червня небо над Вінницькою областю прикрасило рідкісне атмосферне явище – хвилеподібні хмари Altocumulus undulatus.

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Мешканці Вінниччини зафіксували унікальне явище

Їх ще називають висококупчастими хвилеподібними, і вони вражають своєю красою та особливою структурою, схожою на морські хвилі.

За словами синоптиків, ці хмари формуються на висоті від 2 до 6 кілометрів, а товщина їхнього шару зазвичай сягає 200 – 700 метрів. Вони складаються з переохолоджених крапель води або поєднання переохолоджених крапель з крижаними кристалами та сніжинками.

Фото зробила співробітниця Вінницького обласного центру з гідрометеорології

Характерною рисою Altocumulus undulatus є хвилястий або смугастий вигляд, що виникає через чергування висхідних і низхідних потоків повітря.

Найцікавіше, що ці хмари майже ніколи не приносять опадів, зате часто стають справжньою окрасою неба.