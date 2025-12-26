Блогер змайстрував ігровий комп'ютер на базі старого чавунного радіатора вікторіанської епохи

Ентузіаст Billet Labs представив неординарний проєкт ігрового ПК, основою якого став масивний чавунний радіатор вікторіанської епохи вагою 50 кілограмів. Усі ключові компоненти системи розміщені безпосередньо під цією важкою металевою конструкцією.

Наразі блогер займається конструюванням розгалуженої системи мідних труб для водяного охолодження, що згодом повністю покриють нижню частину комп'ютера, пише 24 Канал.

Про свій проєкт він розповів на власній instagram-сторінці Billet Labs. За перебігом проєкту можна стежити там, а повне відео автор згодом викладе на своєму YouTube каналі.

Як влаштований системний блок у старій батареї?

Billet Labs використовує справжній антикваріат – чавунний радіатор вікторіанського періоду, вага якого сягає 50 кілограмів.

Унікальність цієї збірки полягає в тому, що всі апаратні елементи закріплені не всередині корпусу, а під масивним металевим каркасом батареї.

При перевороті конструкції можна побачити блок живлення, материнську плату зі встановленим спеціальним блоком та графічний процесор.

Що далі?

Майстер уже розпочав роботу над "сантехнічною" частиною проєкту. Основою системи охолодження стануть мідні труби, розкладка яких наразі триває в нижній частині радіатора.

Згідно із задумом, у фінальному варіанті вся нижня площа буде заповнена щільним переплетенням мідних комунікацій. Це надасть комп'ютеру стімпанкового вигляду та забезпечить роботу водяного контуру охолодження.

Варто зауважити, що це далеко не перший проєкт ентузіаста. Раніше він вже демонстрував свою майстерність під час роботи над Wall-Y – комп'ютером у стімпанковому стилі з водяною системою охолодження у вигляді мідних трубок.