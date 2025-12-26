Сейчас блогер занимается конструированием разветвленной системы медных труб для водяного охлаждения, что впоследствии полностью покроют нижнюю часть компьютера, пишет 24 Канал.

О своем проекте он рассказал на собственной instagram-странице Billet Labs. За ходом проекта можно следить там, а полное видео автор впоследствии выложит на своем YouTube канале.

Как устроен системный блок в старой батарее?

Billet Labs использует настоящий антиквариат – чугунный радиатор викторианского периода, вес которого достигает 50 килограммов.

Уникальность этой сборки заключается в том, что все аппаратные элементы закреплены не внутри корпуса, а под массивным металлическим каркасом батареи.

При перевороте конструкции можно увидеть блок питания, материнскую плату с установленным специальным блоком и графический процессор.

Что дальше?

Мастер уже начал работу над "сантехнической" частью проекта. Основой системы охлаждения станут медные трубы, раскладка которых сейчас продолжается в нижней части радиатора.

Согласно замыслу, в финальном варианте вся нижняя площадь будет заполнена плотным переплетением медных коммуникаций. Это придаст компьютеру стимпанкового вида и обеспечит работу водяного контура охлаждения.

Стоит заметить, что это далеко не первый проект энтузиаста. Ранее он уже демонстрировал свое мастерство во время работы над Wall-Y – компьютером в стимпанковом стиле с водяной системой охлаждения в виде медных трубок.