Ключевую роль здесь играет стандарт USB Power Delivery или USB-PD. Это протокол, который позволяет зарядному устройству и гаджету договориться об оптимальном напряжении и мощности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Apple.

Как смартфон заряжается от USB-C зарядки ноутбука?

Если и ноутбук, и смартфон поддерживают USB-PD, зарядка происходит максимально корректно. Адаптер определяет, сколько энергии может принять телефон, и подает именно этот уровень мощности. Благодаря этому смартфон не получает лишнего напряжения, а заряжается с максимально доступной для него скоростью.

Преимущество USB-PD в его универсальности. Один и тот же зарядный блок может без проблем работать со смартфонами, планшетами, ноутбуками или портативными консолями, если они поддерживают этот стандарт. Аналогично и смартфон с USB-PD можно заряжать практически любым совместимым адаптером.

Как пишет BGR, поддержка USB-PD сегодня есть у большинства современных устройств. К ним относятся новые iPhone, MacBook, iPad, смартфоны Google Pixel и Samsung Galaxy, почти все Chromebook, а также многие Windows-ноутбуков і Android-смартфонов других брендов. Впрочем, ситуация усложняется, если одно или оба устройства не поддерживают USB-PD.

Что будет, если USB-PD не поддерживается?

Даже в этом случае зарядка смартфона от USB-C зарядки ноутбука обычно остается безопасным, если оба устройства соответствуют базовым спецификациям USB-C. Когда зарядный блок поддерживает USB-PD, а смартфон нет, между ними не происходит согласование мощности. В такой ситуации адаптер переходит в стандартный безопасный режим и подает напряжение 5 В.

Сила тока при этом обычно составляет 1,5 А или 3 А, что соответствует мощности до 7,5 или 15 Вт. Благодаря защитным механизмам USB-PD повышенное напряжение никогда не подается без прямого запроса со стороны устройства.

Похожая логика работает и тогда, когда зарядка не поддерживает USB-PD, а смартфон поддерживает. В этом случае адаптер также ограничивается напряжением 5 В, а телефон определяет допустимый ток через контакты USB-C. Максимальная мощность обычно не превышает 15 Вт, что означает отсутствие быстрой зарядки.

Если же есть сомнения относительно качества или соответствия зарядного блока стандартам USB-C, лучше не использовать его для смартфона, во избежание рисков. Также важно обращать внимание на кабель: некачественный USB-C кабель может негативно повлиять как на скорость зарядки, так и на безопасность процесса.