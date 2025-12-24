Ключову роль тут відіграє стандарт USB Power Delivery або USB-PD. Це протокол, який дозволяє зарядному пристрою і гаджету домовитися про оптимальну напругу та потужність. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сайт Apple.

Як смартфон заряджається від USB-C зарядки ноутбука?

Якщо і ноутбук, і смартфон підтримують USB-PD, зарядка відбувається максимально коректно. Адаптер визначає, скільки енергії може прийняти телефон, і подає саме цей рівень потужності. Завдяки цьому смартфон не отримує зайвої напруги, а заряджається з максимально доступною для нього швидкістю.

Перевага USB-PD у його універсальності. Один і той самий зарядний блок може без проблем працювати зі смартфонами, планшетами, ноутбуками або портативними консолями, якщо вони підтримують цей стандарт. Аналогічно і смартфон з USB-PD можна заряджати практично будь-яким сумісним адаптером.

Як пише BGR, підтримка USB-PD сьогодні є у більшості сучасних пристроїв. До них належать нові iPhone, MacBook, iPad, смартфони Google Pixel і Samsung Galaxy, майже всі Chromebook, а також багато Windows-ноутбуків і Android-смартфонів інших брендів. Втім, ситуація ускладнюється, якщо один або обидва пристрої не підтримують USB-PD.

Що буде, якщо USB-PD не підтримується?

Навіть у цьому випадку заряджання смартфона від USB-C зарядки ноутбука зазвичай залишається безпечним, якщо обидва пристрої відповідають базовим специфікаціям USB-C. Коли зарядний блок підтримує USB-PD, а смартфон ні, між ними не відбувається узгодження потужності. У такій ситуації адаптер переходить у стандартний безпечний режим і подає напругу 5 В.

Сила струму при цьому зазвичай становить 1,5 А або 3 А, що відповідає потужності до 7,5 або 15 Вт. Завдяки захисним механізмам USB-PD підвищена напруга ніколи не подається без прямого запиту з боку пристрою.

Схожа логіка працює і тоді, коли зарядка не підтримує USB-PD, а смартфон підтримує. У цьому разі адаптер також обмежується напругою 5 В, а телефон визначає допустимий струм через контакти USB-C. Максимальна потужність зазвичай не перевищує 15 Вт, що означає відсутність швидкого заряджання.

Якщо ж є сумніви щодо якості або відповідності зарядного блоку стандартам USB-C, краще не використовувати його для смартфона, щоб уникнути ризиків. Також важливо звертати увагу на кабель: неякісний USB-C кабель може негативно вплинути як на швидкість заряджання, так і на безпеку процесу.