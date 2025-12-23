Несмотря на относительно скромное количество новых устройств, Apple в 2025 году сосредоточилась на совершенствовании ключевых линеек. Компания также заложила фундамент для будущего, показав iOS 26 и другие обновления программного обеспечения с единым визуальным языком Liquid Glass, который еще теснее соединил iPhone, iPad и Mac. На этом фоне несколько аппаратных новинок особенно выделились. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на BGR.

Какие продукты Apple стали самыми удачными в 2025 году

iPhone 17. Базовый iPhone 17 сначала казался минимальным обновлением, ведь внешне почти не отличался от iPhone 16. Однако финальная версия приятно удивила. Apple сохранила стартовую цену, но удвоила минимальный объем памяти до 256 ГБ. Смартфон получил лучшую автономность, энергоэффективный процессор и новые цвета корпуса.

Существенно обновились и камеры. Фронтальный модуль стал заметно лучше, а основная система получила два сенсора на 48 Мп. Дополнительными преимуществами стали более прочный корпус с Ceramic Shield 2 и собственный чип Apple для Wi-Fi и Bluetooth. В итоге iPhone 17 стал одним из лучших не-Pro смартфонов компании, тем более что, по слухам, преемник появится только в начале 2027 года.

iPhone 17 Pro Max. В 2025 году именно флагманская модель стала самым сильным iPhone в линейке. iPhone 17 Pro Max получил чип A19 Pro, который стал еще быстрее и эффективнее. Впервые Apple добавила испарительную камеру для охлаждения, что позволило избегать снижения яркости экрана и положительно повлияло на автономность.

Как пишет сайт Apple, смартфон оснащен тремя камерами по 48 Мп с улучшенным оптическим зумом, обновленной фронтальной камерой и поддержкой до 2 ТБ памяти. Как и младшая модель, он получил Ceramic Shield 2 и фирменный беспроводной чип. Все это сделало iPhone 17 Pro Max особенно привлекательным для создателей контента и пользователей, которые планируют пользоваться смартфоном много лет.

Apple Watch SE 3. Третье поколение Apple Watch SE стало одним из самых неожиданных обновлений года. Смартчасы получили постоянно включенный дисплей, новые датчики для мониторинга температуры и выявления апноэ сна, а также чип S10 с более быстрой работой Siri без подключения к сети.

Часы поддерживают 5G, имеют улучшенный режим энергосбережения с автономностью до 32 часов и быструю зарядку – до 80% за 45 минут. Apple также увеличила хранилище до 64 ГБ, добавила Neural Engine, более громкий динамик и микрофон с изоляцией голоса. При цене $249 Apple Watch SE 3 стали лучшим выбором для большинства пользователей.

AirPods Pro 3. Спустя три года после предшественника Apple представила AirPods Pro третьего поколения. Даже с тем же чипом H2 компания смогла существенно улучшить звук и активное шумоподавление. Новые амбушюры позволили сделать ANC в два раза эффективнее, чем у предыдущей модели.

Среди новых функций – измерение пульса во время тренировок в паре с Apple Watch. Время прослушивания выросло до восьми часов на одном заряде, хотя общая автономность с кейсом уменьшилась до 24 часов. Зато пользователи получили лучшее качество звука, повышенную защиту от влаги и пыли, а также чип U2 для удобного поиска наушников и кейса.

MacBook Air с M4. MacBook Air остается самым популярным ноутбуком Apple, и версия с чипом M4 лишь закрепила этот статус. Новый процессор обеспечил лучшую графику и производительность в задачах с искусственным интеллектом, а максимальный объем объединенной памяти вырос до 32 ГБ.

Автономность осталась на уровне до 18 часов, несмотря на рост мощности. Среди важных изменений – новая 12-мегапиксельная камера с поддержкой Center Stage и Desk View. Также ноутбук получил новый цвет Sky Blue. Учитывая цену и отсутствие масштабного редизайна в ближайшие годы, M4 MacBook Air стал лучшим выбором для большинства пользователей.