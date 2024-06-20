Один із засновників OpenAI відкрив стартап, який створює безпечний суперінтелект

Ілля Суцкевер, співзасновник і колишній головний науковий консультант OpenAI, оголосив про запуск свого нового стартапу в галузі штучного інтелекту – Safe Superintelligence (SSI). Завданням стартапу є досягти балансу між створенням потужних систем штучного інтелекту та гарантуванням їх безпеки для людства.

Презентуючи стартап Суцкевер наголосив на подвійній спрямованості SSI: розвиток можливостей штучного інтелекту при одночасному дотриманні суворих протоколів безпеки.

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Такий підхід відрізняє SSI від таких технологічних гігантів, як Google, Microsoft і навіть OpenAI, які часто стикаються з комерційним тиском, що змушує їх швидко випускати нові продукти.

Бачення Суцкевера щодо SSI передбачає методичне масштабування технології, вільне від поспішного виходу на ринок, гарантуючи, що безпека залишається першочерговим завданням протягом усього процесу розробки.

У цій амбітній справі до Суцкевера приєдналися Деніел Гросс (Daniel Gross), колишній керівник відділу штучного інтелекту в Apple, і Деніел Леві (Daniel Levy), технічний експерт з команди OpenAI. Їхній колективний досвід має допомогти реалізувати мету SSI.

Все почалося з розбіжності поглядів

Варто зауважити, що створенню SSI передував період внутрішнього конфлікту в OpenAI, коли Суцкевер виступав за звільнення генерального директора Сема Альтмана через розбіжності щодо етичних пріоритетів.

Відхід Суцкевера в травні і подальші натяки на новий проєкт призвели до створення SSI.

Кілька провідних співробітників OpenAI також покинули компанію, поділяючи занепокоєння Суцкевера щодо етики та відповідальності в розробці ШІ.

Новий важливий гравець на ринку ШІ?

Стратегія SSI чітка: основна увага буде зосереджена на розробці безпечного суперінтелекту. Стартап не планує створювати партнерства або додаткові продукти, поки не досягне цієї мети.

Таке одноосібне зобов'язання позиціонує SSI як прямого конкурента визнаним лідерам галузі, що надає пріоритет етичним і безпечним технологіям штучного інтелекту над комерційною вигодою.

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Експерти галузі припускають, що якщо SSI досягне успіху, це може зробити революцію в практиці розробки ШІ в усьому світі, встановивши нові стандарти безпеки та відповідальності.