Маск посварився з астронавтом через Україну й заявив, що SpaceX може спричинити Третю світову

Ілон Маск знову боїться ядерного апокаліпсису. Одне з його останніх повідомлень у Twitter говорить про те, що його компанія SpaceX потенційно може бути відповідальною за Третю світову війну.

Дивні коментарі Маска з'явилися під час невеликої суперечки з колишнім астронавтом NASA Скоттом Келлі, який активно підтримує Україну та навіть приїжджав до Києва у листопаді. Келлі дорікнув Маску через його інтернет-сервіс Starlink, який останнім часом, за заявами компанії, обмежується для військового використання ЗСУ.

Раніше SpaceX вдається до обмежень, щоб запобігти використанню Starlink українськими військовими

Що сталося

Після того, як президентка компанії Ґвінн Шотвелл заявила, що Україна порушує домовленості зі SpaceX, використовуючи Starlink для виявлення позицій росіян та інших військових цілей, компанія Маска начебто почала обмежувати можливість застосування технології для керування дронами. До яких саме дій вона вдалася, неясно, однак Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров дав коментар з приводу ситуації, стверджуючи, що наразі термінали супутникового зв'язку в Україні функціонують без жодних змін.

Скотт Келлі, який часто критикував Маска в минулому, написав: "Україна відчайдушно потребує вашої подальшої підтримки. Будь ласка, відновіть повну функціональність ваших супутників Starlink. Захист від геноцидного вторгнення — це не наступальна здатність. Це виживання. Невинні життя будуть втрачені. Ви можете допомогти."

Майже через добу після звернення Маск нарешті відповів, хоча посил, який він вклав у свої слова, мабуть, зрозумілий лише йому самому.

Ви достатньо розумні, щоб не ковтати пропагандистську брехню ЗМІ та інших засобів масової інформації. Starlink є комунікаційною основою України, особливо на лінії фронту, де майже всі інші види інтернет-зв'язку зруйновані. Але ми не дозволимо ескалації конфлікту, яка може призвести до Третьої світової війни,

– написав мільярдер.

Неясно, що саме Маск назвав "пропагандистською брехнею" – слова Ґвінн Шотвелл, чи взагалі повідомлення про те, що вона це говорила. Щодо останнього він точно сперечатися не зможе, адже директорка SpaceX сказала це привселюдно під час конференції у Вашингтоні, а потім розширила свою думку в спілкуванні з журналістами.

Цікаво, що за кілька годин до того, як Маск відповів на повідомлення Келлі, він твітнув: "Деякі з найрозумніших людей, яких я знаю, активно вірять пресі... дивовижно". І хоча він не позначив астронавта, ймовірно, це призначалося саме йому.