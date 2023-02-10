Нагадаємо, 8 лютого президентка SpaceX Ґвінн Шотвелл заявила, що компанія незадоволена використанням українською армією Starlink у військових цілях, а тому нібито вже почала вживати заходів, щоб цьому запобігти. Зокрема мова йшла про обмеження можливості керування безпілотниками за допомогою супутникового інтернету. Шотвелл каже, що таке застосування технології виходить за рамки підписаних договорів. "Є речі, які ми можемо зробити й уже робимо", – цитує її слова видання Reuters.

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Що про це каже Михайло Федоров

Міністр прокоментував ситуацію, заявивши, що наразі термінали супутникового зв'язку Starlink американської SpaceX в Україні функціонують без жодних нових проблем.

Зараз в Україні не спостерігається проблем із роботою терміналів Starlink,

– каже Федоров.

Таким чином залишається незрозумілим, до яких кроків уже вдалася SpaceX, адже Шотвелл говорить про ці обмеження для ЗСУ як про здійснений факт, а не анонс на майбутнє.

Михайло Федоров також зазначив, що Ілон Маск – один із найбільших приватних донорів майбутньої перемоги України. "Внесок компанії SpaceX, за нашими оцінками, це більш ніж 100 мільйонів доларів. Сподіваємось на подальшу стабільну роботу Starlink в Україні", – додав міністр.

За його словами, 9 лютого Україна отримала нову партію Starlink з кількома тисячами терміналів. Це перша частина з 10 тисяч пристроїв, які закупила Німеччина.