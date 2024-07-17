Ілон Маск хоче перенести офіси SpaceX та X у Техас через незгоду з новим законом Каліфорнії

Глава космічної компанії SpaceX та соцмережі X Ілон Маск знову незадоволений. Цього разу йому допекли нові закони про гендерну ідентичність – настільки, що він планує перевезти свої компанії до Техасу, де політики традиційно більш нетерпимі до сучасних тенденцій у сфері прав людини.

У своїй заяві мільярдер сказав, що новий закон став для нього "останньою краплею". Раніше він уже висловлювався з приводу законодавства Каліфорнії (зокрема високих податків) та навіть припускав перенесення штаб-квартири X у Техас. Але тоді все лишилося на рівні роздумів і погроз. Цього ж разу, схоже, все значно серйозніше.

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Великий переїзд

Ще у 2021 році Маск змінив місце проживання з Каліфорнії на Техас, де немає податку на доходи фізичних осіб. Там же базується й компанія Tesla. Оголосивши себе республіканцем кілька років тому й підтримавши Трампа на цьогорічних виборах, він почав дедалі більше й різкіше висловлюватись про політику, зокрема про закони, що стосуються прав людей.

За словами Маска, новий закон Каліфорнії, який забороняє шкільним округам вимагати від учителів повідомляти батьків, коли їхня дитина змінює гендерну ідентичність або сексуальну орієнтацію, став поштовхом до змін.

Через цей закон і багато інших, які йому передували, атакують як сім'ї, так і компанії,

– сказав Маск, чия трансгендерна донька раніше здійснила перехід, після чого Ілон і став настільки радикальним у своїх висловлюваннях і діях.

Таким чином штаб-квартира соцмережі X буде переведена із Сан-Франциско в Остін, а головний офіс SpaceX переїде до існуючого приміщення в Бока-Чіка. Як саме це відбуватиметься і що буде з робочими місцями, наразі неясно. Навряд чи можна очікувати, що всі працівники наважаться на таку зміну локації заради роботи в компанії Маска.

"Я ситий по горло необхідністю тікати від банд агресивних наркоманів просто для того, щоб увійти і вийти з будівлі", – заявив Маск.

SpaceX має розгалужену штаб-квартиру поблизу Лос-Анджелеса, великого аерокосмічного центру, де тисячі співробітників будують ракети, капсули для астронавтів Dragon і деякі супутники. Яким чином це все переїжджатиме і скільки грошей на це буде витрачено (враховуючи, що SpaceX ледь не повністю існує за бюджетні кошти США), невідомо.

У 2021 році Маск переніс штаб-квартиру Tesla з Каліфорнії до Техасу, але минулого року заявив, що Каліфорнія залишиться її інженерним центром. Тож цілком можливо, що щось схоже відбудеться й у цьому випадку: офіси переїдуть, але виробничі лінії залишаться на старому місці.

Варто зазначити, що місце реєстрації SpaceX уже перенесено до Техасу. Маск зробив це на початку цього року.