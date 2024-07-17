Неясно, чи пов'язано це якось із тим, що раніше Маску заборонили вхід до легендарного берлінського клубу Berghain, чи це просто збіг. Хоча між подіями пройшло понад два роки, саме це могло стати натхненням до відкриття розважального закладу в тому ж самому місті, де розташований Berghain. Адже тепер там є величезний завод Tesla, де Маск може робити все, що йому заманеться.

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Клуб для Ілона Маска

Звісно, не можна сказати, що вхід туди дозволено виключно Ілону Маску. Судячи з відео, яке опублікував офіційний акаунт компанії, він доступний як мінімум усім працівникам фабрики.

Заклад, імовірно, називається Hamster, що перекладається як "хом'як". Хоча нам прямо не кажуть його назву, ми бачимо стилізовану тварину на футболках, а також емодзі хом'яка в твіті.

Відео також показує футуристичний коридор на початку, схожий на якийсь космічний корабель з підсвіткою та димом, який додає атмосфери. Відразу за коридором – окрема кімната з діджеєм і відповідним освітленням, лазерами та іншими засобами для найкращих вечірок. Варто зазначити, що місця в новому клубі чимало – на кількох кадрах ми бачимо просторі приміщення, які, однак, гарно заповнені відвідувачами.

Сам ролик супроводжується реміксом саундтрека з класичного фільму "2001: Космічна Одіссея". Цілком можливо, що її ж можна почути й у самому клубі.

Якісь деталі наразі невідомі. Ми не знаємо, чи впускають туди людей, які не працюють на фабриці. Не знаємо, як і коли працює клуб – чи це одноразова акція, чи він відкриває свої двері щодня для всіх охочих. Нам навіть невідомо, коли точно він відкрився.

Хай там як, але поки що не було жодних повідомлень про те, що там, на одному з рейвів, було помічено самого Ілона Маска.