Ілон Маск розказав, коли робота стане добровільним заняттям, завдяки ШІ

Ілон Маск заявив, що зростаючий держборг США можна подолати лише за допомогою штучного інтелекту та робототехніки. Він переконаний, що ці технології за кілька років піднімуть продуктивність економіки вище рівня інфляції та закладуть основу світу, де робота стане необов'язковою.

Ілон Маск стверджує, що американська фінансова система має лише один реальний шанс вийти з боргової ями – різке зростання продуктивності завдяки ШІ та роботам. У розмові з інвестором і подкастером Нікілєм Каматом він зазначив, що саме технології здатні стримати подальше поглиблення кризи. За його словами, це рішення "ймовірно спричинить значну дефляцію". Про це розповідає 24 Канал із посиланням на YouTube-канал Нікіля Камата

Як ШІ може змінити економіку США?

Станом на 26 листопада держборг США досягнув 38,34 трильйона доларів – більш ніж удвічі більше, ніж десять років тому, за даними Мінфіну. Маск вважає, що нині штучний інтелект ще не забезпечив достатнього зростання продуктивності, однак ситуація скоро зміниться. Він припускає, що протягом трьох років обсяг вироблених товарів та послуг зростатиме швидше за інфляцію.

Підприємець прогнозує, що розвиток ШІ та робототехніки протягом наступних двох десятиліть може привести людство до стану, коли робота стане добровільною. Маск називає це "універсальним високим доходом" – умовами, за яких надлишок товарів і послуг дозволяє людям не турбуватися про базові потреби.

За останні тижні він неодноразово повертався до цієї теми. На зустрічі акціонерів Tesla Маск заявив, що робот Optimus здатен усунути бідність і потребу в людській праці. Він зазначив, що єдиним способом дати людям якісну медичну допомогу та позбутися бідності є саме робот Optimus. На форумі США–Саудівська Аравія він додав, що в майбутньому "гроші втратять значення", хоча обмеження на зразок доступної електроенергії все одно залишатимуться.

Ідея про скорочення робочого часу завдяки технологіям не нова. Ще у 1930 році Джон Мейнард Кейнс припускав, що люди працюватимуть лише 15 годин на тиждень. Сьогодні технологічні лідери також говорять про масштабні зміни. Генеральний директор Google Сундар Пічаї вважає, що ШІ принесе значні переваги, але водночас спричинить перебудову ринку праці та суспільні потрясіння. На його думку, деякі професії трансформуються, інші – зникнуть, і людям доведеться адаптуватися.

Інвестор Вінод Косла у вересні прогнозував, що ШІ виконуватиме 80% завдань у 80% професій. Це, на його думку, знизить цінність людської праці, збільшить вільний час і змусить уряди впроваджувати універсальний базовий дохід, щоб уникнути нерівності.

Однак не всі поділяють оптимізм. Один із піонерів галузі Джеффрі Гінтон попередив, що ШІ збільшить прибутки, але більшість багатства дістанеться вузькому колу людей. Він зазначив, що технології зроблять "деяких людей значно багатшими, а більшість – біднішими", а також можуть спричинити "масове безробіття". За його словами, проблема полягає не у ШІ як такому, а в економічній системі, яка визначає, хто отримує вигоду від нових технологій.

Чому ШІ Grok називав Маска розумнішим за да Вінчі й сильнішим за Тайсона?

ШІ-чатбот Grok від xAI опинився в центрі скандалу після того, як користувачі помітили серію відповідей, де бот приписував Ілону Маску надлюдські здібності — від кращої фізичної форми за ЛеБрона Джеймса до інтелекту на рівні да Вінчі. Більшість таких відповідей швидко видалили.

Grok також видавав коментарі про "топ-10 інтелектів в історії", прирівнюючи Маска до Леонардо да Вінчі та Ісаака Ньютона. Бот приписував йому "виняткову стійкість", "глибоку відданість дітям" і навіть більше почуття гумору, ніж у коміка Джеррі Сайнфелда. В одному з відповідей Grok жартома припускав, що Маск "воскрес би швидше за Ісуса". Після хвилі критики багато з цих постів тихо зникли. Маск заявив, що Grok був "маніпульований ворожими підказками", через що давав "абсурдно позитивні" реакції щодо нього самого.