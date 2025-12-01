Илон Маск заявил, что растущий госдолг США можно преодолеть только с помощью искусственного интеллекта и робототехники. Он убежден, что эти технологии за несколько лет поднимут производительность экономики выше уровня инфляции и заложат основу мира, где работа станет необязательной.

Илон Маск утверждает, что американская финансовая система имеет только один реальный шанс выйти из долговой ямы – резкий рост производительности благодаря ИИ и роботам. В разговоре с инвестором и подкастером Никилием Каматом он отметил, что именно технологии способны сдержать дальнейшее углубление кризиса. По его словам, это решение "вероятно повлечет значительную дефляцию". Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на YouTube-канал Никиля Камата

Как ИИ может изменить экономику США?

По состоянию на 26 ноября госдолг США достиг 38,34 триллиона долларов – более чем вдвое больше, чем десять лет назад, по данным Минфина. Маск считает, что сейчас искусственный интеллект еще не обеспечил достаточного роста производительности, однако ситуация скоро изменится. Он предполагает, что в течение трех лет объем производимых товаров и услуг будет расти быстрее инфляции.

Предприниматель прогнозирует, что развитие ИИ и робототехники в течение следующих двух десятилетий может привести человечество к состоянию, когда работа станет добровольной. Маск называет это "универсальным высоким доходом" – условиями, при которых избыток товаров и услуг позволяет людям не беспокоиться о базовых потребностях.

За последние недели он неоднократно возвращался к этой теме. На встрече акционеров Tesla Маск заявил, что робот Optimus способен устранить бедность и потребность в человеческом труде. Он отметил, что единственным способом дать людям качественную медицинскую помощь и избавиться от бедности является именно робот Optimus. На форуме США–Саудовская Аравия он добавил, что в будущем "деньги потеряют значение", хотя ограничения вроде доступной электроэнергии все равно будут оставаться.

Идея о сокращении рабочего времени благодаря технологиям не нова. Еще в 1930 году Джон Мейнард Кейнс предполагал, что люди будут работать только 15 часов в неделю. Сегодня технологические лидеры также говорят о масштабных изменениях. Генеральный директор Google Сундар Пичаи считает, что ИИ принесет значительные преимущества, но одновременно повлечет перестройку рынка труда и общественные потрясения. По его мнению, некоторые профессии трансформируются, другие – исчезнут, и людям придется адаптироваться.

Инвестор Винод Косла в сентябре прогнозировал, что ИИ будет выполнять 80% задач в 80% профессий. Это, по его мнению, снизит ценность человеческого труда, увеличит свободное время и заставит правительства внедрять универсальный базовый доход, чтобы избежать неравенства.

Однако не все разделяют оптимизм. Один из пионеров отрасли Джеффри Гинтон предупредил, что ИИ увеличит прибыли, но большинство богатства достанется узкому кругу людей. Он отметил, что технологии сделают "некоторых людей значительно богаче, а большинство – беднее", а также могут вызвать "массовую безработицу". По его словам, проблема заключается не в ИИ как таковом, а в экономической системе, которая определяет, кто получает выгоду от новых технологий.

Почему ИИ Grok называл Маска умнее да Винчи и сильнее Тайсона?

ИИ-чатбот Grok от xAI оказался в центре скандала после того, как пользователи заметили серию ответов, где бот приписывал Илону Маску сверхчеловеческие способности - от лучшей физической формы за ЛеБрона Джеймса до интеллекта на уровне да Винчи. Большинство таких ответов быстро удалили.

Grok также выдавал комментарии о "топ-10 интеллектов в истории", приравнивая Маска к Леонардо да Винчи и Исаака Ньютона. Бот приписывал ему "исключительную стойкость", "глубокую преданность детям" и даже большее чувство юмора, чем у комика Джерри Сайнфелда. В одном из ответов Grok в шутку предполагал, что Маск "воскрес бы быстрее Иисуса". После волны критики многие из этих постов тихо исчезли. Маск заявил, что Grok был "манипулирован враждебными подсказками", из-за чего давал "абсурдно положительные" реакции в отношении него самого.