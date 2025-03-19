Тепер лише війна: Ілон Маск і його міністерство DOGE виселили Інститут миру США з його приміщень

Останніми тижнями Ілон Маск зосередився на "неурядових організаціях, які фінансуються урядом", як він сам це називає. Черговою жертвою його скорочень став Інститут миру США, чиї співробітники в понеділок зустріли непроханих гостей – представників DOGE у супроводі агентів ФБР і поліції. Вони увірвалися до незалежної неприбуткової організації і просто вигнали звідти всіх працівників.

Ілон Маск проти миру

Так званий Департамент ефективності уряду США, яким керує Ілон Маск, намагався потрапити до будівлі USIP ще минулого тижня, але тоді представників DOGE не впустили. Юрист організації повідомив їм, що Інститут миру є приватним і незалежним агентством, яке не підпадає під юрисдикцію виконавчої влади, а отже не підкоряється рішенням мільярдера. У понеділок все повторилося, але після кількох невдалих спроб їм усе ж таки вдалося досягти свого, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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Журналісти пишуть, що спочатку люди DOGE прибули без поліції. Працівники USIP самі зателефонували до правоохоронців Вашингтона, щоб повідомити про проникнення на територію і щоб їм допомогли розібратись у ситуації. Але коли ті приїхали, вони раптом стали на бік Департаменту: поліціянти вивели співробітників USIP з будівлі і впустили туди співробітників DOGE.

Як зазначає видання, це протистояння почалося, коли Дональд Трамп підписав указ, спрямований на "скорочення федеральної бюрократії", і назвав Інститут миру США однією з установ, що підлягають ліквідації. Білий дім надіслав більшості членів незалежної ради Інституту миру електронного листа з повідомленням про їхнє звільнення. Ще три члени ради проголосували за звільнення генерального директора Джорджа Муза з агентства і заміну його на Кеннета Джексона.

Муз вважає, що його звільнення є незаконним і вже оскаржує його. Він також стверджує, що DOGE не має юрисдикції над USIP.

Те, що сталося сьогодні, – це незаконне поглинання елементами виконавчої влади приватної неприбуткової організації,

– сказав Муз в інтерв'ю NBC Washington.

USIP діє з 1984 року, коли він був створений Конгресом і підписаний Президентом Рональдом Рейганом з метою дослідження й просування дипломатичних шляхів вирішення конфліктів. Причина, через яку USIP фінансується Конгресом (що, здається, є одним з головних заперечень Маска проти нього та інших подібних організацій), полягає в тому, щоб допомогти USIP зберегти незалежність і не відчувати зобов'язань перед зовнішніми донорами.

Інститут уже 40 років забезпечує:

Направлення технічних спеціалістів до стратегічно важливих країн та регіонів.

Роботу безпосередньо з союзниками США та лідерами-однодумцями над "інноваційними способами зменшення рушійних сил конфліктів".

Досягнення згоди між сторонами конфліктів та впровадження рішень.

Навчання мирних переговірників і посередників, дипломатів і представників силових структур, щоб вони були краще підготовлені до припинення дестабілізуючих конфліктів.

Надання американським військовим планувальникам, дипломатам і партнерам перевірених на практиці аналітичних даних та інструментів, які допомагають вирішувати проблеми безпеки – від тероризму до міграції і розповсюдження зброї.

USIP просить 55 мільйонів доларів на фінансування всіх своїх операцій протягом наступного фінансового року, що не так уже й багато, порівняно з гігантським бюджетом США й тими субсидіями, які отримують компанії Ілона Маска від держави.