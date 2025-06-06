Ілон Маск знайшов, кого звинуватити в поганих продажах Tesla, і це, звісно ж, не він сам

Провівши кілька місяців за руйнуванням уряду США, Ілон Маск повернувся на роботу в Tesla, де на нього вже чекали шокуючі цифри, невтішні прогнози й роздратовані акціонери. Але мільярдер не готовий визнати, що погані продажі електромобілів по всьому світу стали наслідком його зіпсованої репутації, тож він знайшов те, на що можна дуже зручно перекинути провину.

Маск проти фактів

Ілон Маск покладає провину за падіння продажів Tesla на слабкий європейський автомобільний ринок. У відповідь на питання на Катарському економічному форумі він заявив, що ситуація ускладнилася для всіх виробників без винятків, а європейський ринок загалом назвав "досить слабким", повідомляє 24 Канал з посиланням на Wccftech.

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Однак статистика малює іншу картину. У квітні продажі електромобілів у Європі зросли на 28%, тоді як продажі Tesla впали на 49%. І ця тенденція продовжилась у травні: у Великій Британії ринок BEV виріс на 28%, але Tesla там втратила 45% у річному обчисленні. У Німеччині, де Маск відкрито підтримав ультраправу партію AfD, Tesla зафіксувала 36-відсоткове падіння продажів – при тому, що загальний ринок зріс на 44,9%.

У Китаї ситуація не краща – продажі Tesla там просіли на 15% у порівнянні з попереднім роком. Компанія також страждає від політичних рішень, зокрема підвищених мит через політику Трампа, яка вплинула на вартість автозапчастин. Усе це негативно позначається на прибутках: у першому кварталі чистий прибуток Tesla знизився на 71% у порівнянні з минулим роком.

Єдиний виняток на весь світ

Попри глобальний спад, Tesla демонструє вражаючий ріст у Норвегії – плюс 213% у річному обчисленні. Причина – успішні продажі нової версії Model Y, яка відповідає вимогам місцевих водіїв. Крім того, у країні досі діють щедрі пільги для електромобілів.

Норвегія загалом є однією з найуспішніших країн у плані відмови від бензинових автомобілів і переходу на електрокари. Електричні машини там вже давно найпопулярніші, а продажі нових бензинових і дизельних авто практично зникли з ринку. За підсумками перших місяців 2025 року частка повністю електричних авто серед нових реєстрацій досягла 92,3% (середньорічний показник), а в квітні 2025 року — рекордні 97%.

Протягом десятиліть уряд Норвегії послідовно впроваджував стимули для покупців електромобілів: звільнення від ПДВ та імпортних мит, зниження дорожніх зборів, безкоштовний проїзд по платних дорогах, доступ до автобусних смуг, пільгове паркування тощо.

Чому насправді впали продажі Tesla

Враховуючи, що інші виробники виросли, а впала лише Tesla, можна зробити висновок, що проблема конкретно в компанії Маска. Що ж сталося? Вся причина насправді в його поведінці – висловлюваннях, діях, політичній позиції тощо. Як ми вже згадували, Маск відкрито підтримував праві та крайні праві політичні сили у США та Європі, зокрема партію AfD у Німеччині, а також був ключовим радником Дональда Трампа, очоливши руйнівну урядову ініціативу DOGE щодо скорочення витрат, яка призвела до того, що тисячі людей втратили роботу. Це та інше призвело до масового бойкоту бренду Tesla, масових протестів біля дилерських центрів, а також випадків вандалізму щодо автомобілів Tesla – їх буквально спалювали або трощили.

На тлі політичної активності Маска, 94% німців у березневому опитуванні заявили, що ніколи не куплять Tesla.

У Німеччині, де Маск підтримав AfD, продажі Tesla у лютому впали на 76%, хоча загальний ринок електрокарів зріс.

У Франції, Швеції, Італії та інших країнах Європи продажі також впали на 40-67%.

В США і Європі проходять акції "Tesla Takedown" — цілеспрямовані кампанії проти бренду.

Інвестори та аналітики прямо пов’язують падіння продажів із "кризою бренду", спричиненою політичною поведінкою Маска. Додаткові фактори, що посилюють спад – зростаюча конкуренція з боку китайських та європейських виробників, які пропонують дешевші та сучасніші моделі, затримки з оновленням Model Y, а також торгівельна війна з Китаєм і нові тарифи на імпорт, які ускладнюють цінову політику Tesla навіть на домашньому ринку.