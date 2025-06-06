Маск против фактов

Илон Маск возлагает вину за падение продаж Tesla на слабый европейский автомобильный рынок. В ответ на вопрос на Катарском экономическом форуме он заявил, что ситуация осложнилась для всех производителей без исключений, а европейский рынок в целом назвал "довольно слабым", сообщает 24 Канал со ссылкой на Wccftech.

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Однако статистика рисует другую картину. В апреле продажи электромобилей в Европе выросли на 28%, тогда как продажи Tesla упали на 49%. И эта тенденция продолжилась в мае: в Великобритании рынок BEV вырос на 28%, но Tesla там потеряла 45% в годовом исчислении. В Германии, где Маск открыто поддержал ультраправую партию AfD, Tesla зафиксировала 36-процентное падение продаж – при том, что общий рынок вырос на 44,9%.

В Китае ситуация не лучше – продажи Tesla там просели на 15% по сравнению с предыдущим годом. Компания также страдает от политических решений, в частности повышенных пошлин из-за политики Трампа, которая повлияла на стоимость автозапчастей. Все это негативно сказывается на прибыли: в первом квартале чистая прибыль Tesla снизилась на 71% по сравнению с прошлым годом.

Единственное исключение на весь мир

Несмотря на глобальный спад, Tesla демонстрирует впечатляющий рост в Норвегии – плюс 213% в годовом исчислении. Причина – успешные продажи новой версии Model Y, которая соответствует требованиям местных водителей. Кроме того, в стране до сих пор действуют щедрые льготы для электромобилей.

Норвегия в целом является одной из самых успешных стран в плане отказа от бензиновых автомобилей и перехода на электрокары. Электрические машины там уже давно самые популярные, а продажи новых бензиновых и дизельных авто практически исчезли с рынка. По итогам первых месяцев 2025 года доля полностью электрических авто среди новых регистраций достигла 92,3% (среднегодовой показатель), а в апреле 2025 года - рекордные 97%.

В течение десятилетий правительство Норвегии последовательно внедряло стимулы для покупателей электромобилей: освобождение от НДС и импортных пошлин, снижение дорожных сборов, бесплатный проезд по платным дорогам, доступ к автобусным полосам, льготная парковка и тому подобное.

Почему на самом деле упали продажи Tesla

Учитывая, что другие производители выросли, а упала только Tesla, можно сделать вывод, что проблема конкретно в компании Маска. Что же произошло? Вся причина на самом деле в его поведении – высказываниях, действиях, политической позиции и тому подобное. Как мы уже упоминали, Маск открыто поддерживал правые и крайне правые политические силы в США и Европе, в частности партию AfD в Германии, а также был ключевым советником Дональда Трампа, возглавив разрушительную правительственную инициативу DOGE по сокращению расходов, которая привела к тому, что тысячи людей потеряли работу. Это и другое привело к массовому бойкоту бренда Tesla, массовых протестов у дилерских центров, а также случаям вандализма в отношении автомобилей Tesla – их буквально сжигали или крушили.

На фоне политической активности Маска, 94% немцев в мартовском опросе заявили, что никогда не купят Tesla.

В Германии, где Маск поддержал AfD, продажи Tesla в феврале упали на 76%, хотя общий рынок электрокаров вырос.

Во Франции, Швеции, Италии и других странах Европы продажи также упали на 40-67%.

В США и Европе проходят акции "Tesla Takedown" - целенаправленные кампании против бренда.

Инвесторы и аналитики прямо связывают падение продаж с "кризисом бренда", вызванной политическим поведением Маска. Дополнительные факторы, усиливающие спад – растущая конкуренция со стороны китайских и европейских производителей, которые предлагают более дешевые и современные модели, задержки с обновлением Model Y, а также торговая война с Китаем и новые тарифы на импорт, которые затрудняют ценовую политику Tesla даже на домашнем рынке.