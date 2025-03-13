Індекс якості повітря: що це і як він впливає на здоров'я

Індекс якості повітря (AQI або air quality index) – це стандартизований показник, розроблений Агентством з охорони довкілля США (EPA), що дозволяє оцінювати рівень забруднення повітря та його вплив на здоров'я людини. Він варіюється від 0 до 500 і використовує колірну шкалу для зручного сприйняття. Але що ж він показує і як це впливає на нас?

Основною метою AQI є інформування щодо стану повітря в режимі реального часу, розповідає 24 Канал. Ця інформація покликана допомогти нам зрозуміти в якому стані повітря і коли слід вживати заходів для того, щоб захистити своє здоров'я.

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Які забруднювачі вимірює AQI

Індекс якості повітря визначає рівень п’яти основних забруднювачів:

Озон на рівні землі

Тверді частинки (PM2.5 і PM10)

Оксид вуглецю

Діоксид сірки

Діоксид азоту

Ці речовини вважаються найбільш небезпечними для здоров’я людини. У деяких країнах, наприклад, в Індії, до AQI також включають інші забруднювачі, зокрема аміак і свинець.

Кожен із цих компонентів вимірюється у визначені проміжки часу – від 15-хвилинних середніх значень для діоксиду сірки до 24-годинних вимірювань для твердих частинок. Це дозволяє точно оцінити як короткочасні сплески забруднення, так і довготривалу дію на організм.

Ризики для здоров'я залежно від рівня AQI

До речі, нещодавно Синоптики назвали причини забруднення повітря у Києві та інших містах . Причина, зокрема, у великій кількості транспорту. Фахівці рекомендуютьперебування на вулиці під час сильного забруднення.

Індекс AQI не лише визначає рівень забруднення, а й допомагає оцінити його вплив на здоров’я людей. Чим вищий показник AQI, тим серйозніший ризик:

"Добре" (0-50) та "Задовільно" (51-100) – низький рівень ризику для більшості людей. Однак особи з підвищеною чутливістю можуть відчувати незначний дискомфорт при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі.

та – низький рівень ризику для більшості людей. Однак особи з підвищеною чутливістю можуть відчувати незначний дискомфорт при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі. "Помірно" (101-200) – можливий дискомфорт під час дихання у чутливих груп населення (діти, люди похилого віку, особи із захворюваннями дихальних шляхів).

– можливий дискомфорт під час дихання у чутливих груп населення (діти, люди похилого віку, особи із захворюваннями дихальних шляхів). "Погано" (201-300) – навіть здорові люди можуть відчувати проблеми з диханням при тривалому перебуванні на відкритому повітрі, а для вразливих груп ризики ще вищі.

– навіть здорові люди можуть відчувати проблеми з диханням при тривалому перебуванні на відкритому повітрі, а для вразливих груп ризики ще вищі. "Дуже погано" (301-400) та "Небезпечно" (401-500) – значна загроза для здоров'я всіх категорій населення. Навіть короткочасний вплив такого повітря може викликати серйозні ускладнення, особливо у людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. У таких умовах рекомендується залишатися в приміщенні та мінімізувати фізичні навантаження.

Розуміння цих рівнів AQI дозволяє краще планувати свій день та вживати заходів для зменшення впливу забрудненого повітря.

Як стежити за якістю повітря в Україні

Дізнатися ситуацію з рівнем забруднення та індексом якості повітря у своєму регіоні чи місті можна завдяки платформі SaveEcoBot, яка в режимі реального часу на карті показує дані з датчиків. Також стан якості повітря можна перевірити за допомогою карти якості повітря від ЛУН.

Країни з найчистішим повітрям

Найчистіше повітря у світі зафіксовано в Ісландії – середня концентрація PM2.5 становить лише 3,4 мкг/м³. За нею йдуть:

Естонія – 4,9 мкг/м³

– 4,9 мкг/м³ Фінляндія – 5,0 мкг/м³

– 5,0 мкг/м³ Гренада – 3,8 мкг/м³

– 3,8 мкг/м³ Австралія – 4,2 мкг/м³

Основні фактори, що сприяють чистому повітрю в цих країнах:

Низька щільність населення

Строгі екологічні норми

Географічні переваги (наприклад, ізольованість Ісландії та доступ до чистих джерел енергії)

Перехід на відновлювані джерела енергії (наприклад, 65% електроенергії в Естонії виробляється з вітрової енергії)

Орієнтація на екологічно сталий розвиток (у Фінляндії понад 40% енергоспоживання припадає на біопаливо)

Ці країни є прикладом ефективного управління якістю повітря та доводять, що економічний розвиток може поєднуватися з екологічною відповідальністю.

Найзабрудненіші країни світу

За останніми даними, найбільш забруднене повітря зафіксоване в країнах Південної Азії та Близького Сходу. Лідером за рівнем забруднення є Чад, де середня концентрація PM2.5 у 2022 році становила 89,7 мкг/м³. За ним ідуть:

Ірак – 80,1 мкг/м³

– 80,1 мкг/м³ Пакистан – 70,9 мкг/м³

– 70,9 мкг/м³ Бахрейн – 66,6 мкг/м³

– 66,6 мкг/м³ Бангладеш – 65,8 мкг/м³

– 65,8 мкг/м³ Буркіна-Фасо – 63,0 мкг/м³

– 63,0 мкг/м³ Кувейт – 55,8 мкг/м³

– 55,8 мкг/м³ Індія – 53,3 мкг/м³

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Основні причини високого рівня забруднення в цих країнах – швидка індустріалізація, зростання міст та недостатні екологічні регуляції. Високий рівень забруднення повітря призводить до серйозних проблем зі здоров'ям населення, зокрема до збільшення випадків респіраторних та серцево-судинних захворювань, а також до скорочення тривалості життя.