Повітря зараз забруднене не лише в Києві, але і на території Заходу України. Про це пише 24 Канал з посиланням на слова співзасновниці Saveecobot Ірини Черниш в ефірі телемарафону.

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Що відомо про забруднення повітря в Україні

За словами експертки, в Україні фіксується забруднення повітря дрібнодисперсним пилом, зокрема, фракцією 2,5 мікрона.

Також, за даними Гідрометоцентру, повітря в Україні забруднене газами: діоксидом сірки, діоксидом вуглецю, діоксидом азоту та формальдегідами.

Показники перевищують гранично допустимі концентрації від 1 ГДК до 3. Насправді ситуація доволі погана і такий рівень забруднення повітря дійсно негативно впливає загалом на населення, і особливо на чутливі групи,

– розповіла Ірина Черниш.

Основна проблема, чому люди можуть страждати від такого забруднення, полягає в тому, що вони тривалий час знаходяться в епіцентрі забруднення. Ці частинки є дуже дрібними. Вони потрапляють у дихальні шляхи, серцево-судинну та легеневу системи. Вивести їх з організму важко, до того ж забруднення може погіршити стан людей, які мають хронічні захворювання.

Ірина Черниш додала, що спеціальні маски, які фільтрують повітря, можна використовувати. Але якщо ви не знаходитеся на відкритому забрудненому повітрі дуже довго, то це не обов'язково. Головне – вживати достатню кількість рідини, уникати тривалого перебування на вулиці. За можливості використовуйте зволожувачі повітря вдома або робіть вологе прибирання.

Нагадаємо, що столиця України вже кілька днів є одним з найзабрудненіших міст світу. В цьому антирейтингу Київ посідає 8 місце.