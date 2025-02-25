Воздух сейчас загрязнен не только в Киеве, но и на территории Запада Украины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на слова соучредителя Saveecobot Ирины Черныш в эфире телемарафона.

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Что известно о загрязнении воздуха в Украине

По словам эксперта, в Украине фиксируется загрязнение воздуха мелкодисперсной пылью, в частности, фракцией 2,5 микрона.

Также, по данным Гидрометоцентра, воздух в Украине загрязнен газами: диоксидом серы, диоксидом углерода, диоксидом азота и формальдегидами.

Показатели превышают предельно допустимые концентрации от 1 ПДК до 3. На самом деле ситуация довольно плохая и такой уровень загрязнения воздуха действительно негативно влияет в целом на население, и особенно на чувствительные группы,

– рассказала Ирина Черныш.

Основная проблема, почему люди могут страдать от такого загрязнения, заключается в том, что они длительное время находятся в эпицентре загрязнения. Эти частицы являются очень мелкими. Они попадают в дыхательные пути, сердечно-сосудистую и легочную системы. Вывести их из организма трудно, к тому же загрязнение может ухудшить состояние людей, которые имеют хронические заболевания.

Ирина Черныш добавила, что специальные маски, которые фильтруют воздух, можно использовать. Но если вы не находитесь на открытом загрязненном воздухе очень долго, то это не обязательно. Главное – употреблять достаточное количество жидкости, избегать длительного пребывания на улице. По возможности используйте увлажнители воздуха дома или делайте влажную уборку.

Напомним, что столица Украины уже несколько дней является одним из самых загрязненных городов мира. В этом антирейтинге Киев занимает 8 место.