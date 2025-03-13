Основною метою AQI є інформування щодо стану повітря в режимі реального часу, розповідає 24 Канал. Ця інформація покликана допомогти нам зрозуміти в якому стані повітря і коли слід вживати заходів для того, щоб захистити своє здоров'я.

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Які забруднювачі вимірює AQI

Індекс якості повітря визначає рівень п’яти основних забруднювачів:

Озон на рівні землі

Тверді частинки (PM2.5 і PM10)

Оксид вуглецю

Діоксид сірки

Діоксид азоту

Ці речовини вважаються найбільш небезпечними для здоров’я людини. У деяких країнах, наприклад, в Індії, до AQI також включають інші забруднювачі, зокрема аміак і свинець.

Кожен із цих компонентів вимірюється у визначені проміжки часу – від 15-хвилинних середніх значень для діоксиду сірки до 24-годинних вимірювань для твердих частинок. Це дозволяє точно оцінити як короткочасні сплески забруднення, так і довготривалу дію на організм.

До речі, нещодавно Синоптики назвали причини забруднення повітря у Києві та інших містах. Причина, зокрема, у великій кількості транспорту. Фахівці рекомендують стежити за якістю повітря та уникати тривалого перебування на вулиці під час сильного забруднення.

Ризики для здоров'я залежно від рівня AQI

Індекс AQI не лише визначає рівень забруднення, а й допомагає оцінити його вплив на здоров’я людей. Чим вищий показник AQI, тим серйозніший ризик:

"Добре" (0-50) та "Задовільно" (51-100) – низький рівень ризику для більшості людей. Однак особи з підвищеною чутливістю можуть відчувати незначний дискомфорт при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі.

та – низький рівень ризику для більшості людей. Однак особи з підвищеною чутливістю можуть відчувати незначний дискомфорт при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі. "Помірно" (101-200) – можливий дискомфорт під час дихання у чутливих груп населення (діти, люди похилого віку, особи із захворюваннями дихальних шляхів).

– можливий дискомфорт під час дихання у чутливих груп населення (діти, люди похилого віку, особи із захворюваннями дихальних шляхів). "Погано" (201-300) – навіть здорові люди можуть відчувати проблеми з диханням при тривалому перебуванні на відкритому повітрі, а для вразливих груп ризики ще вищі.

– навіть здорові люди можуть відчувати проблеми з диханням при тривалому перебуванні на відкритому повітрі, а для вразливих груп ризики ще вищі. "Дуже погано" (301-400) та "Небезпечно" (401-500) – значна загроза для здоров'я всіх категорій населення. Навіть короткочасний вплив такого повітря може викликати серйозні ускладнення, особливо у людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. У таких умовах рекомендується залишатися в приміщенні та мінімізувати фізичні навантаження.

Розуміння цих рівнів AQI дозволяє краще планувати свій день та вживати заходів для зменшення впливу забрудненого повітря.

Як стежити за якістю повітря в Україні

Дізнатися ситуацію з рівнем забруднення та індексом якості повітря у своєму регіоні чи місті можна завдяки платформі SaveEcoBot, яка в режимі реального часу на карті показує дані з датчиків. Також стан якості повітря можна перевірити за допомогою карти якості повітря від ЛУН.

Країни з найчистішим повітрям

Найчистіше повітря у світі зафіксовано в Ісландії – середня концентрація PM2.5 становить лише 3,4 мкг/м³. За нею йдуть:

Естонія – 4,9 мкг/м³

– 4,9 мкг/м³ Фінляндія – 5,0 мкг/м³

– 5,0 мкг/м³ Гренада – 3,8 мкг/м³

– 3,8 мкг/м³ Австралія – 4,2 мкг/м³

Основні фактори, що сприяють чистому повітрю в цих країнах:

Низька щільність населення

Строгі екологічні норми

Географічні переваги (наприклад, ізольованість Ісландії та доступ до чистих джерел енергії)

Перехід на відновлювані джерела енергії (наприклад, 65% електроенергії в Естонії виробляється з вітрової енергії)

Орієнтація на екологічно сталий розвиток (у Фінляндії понад 40% енергоспоживання припадає на біопаливо)

Ці країни є прикладом ефективного управління якістю повітря та доводять, що економічний розвиток може поєднуватися з екологічною відповідальністю.

Найзабрудненіші країни світу

За останніми даними, найбільш забруднене повітря зафіксоване в країнах Південної Азії та Близького Сходу. Лідером за рівнем забруднення є Чад, де середня концентрація PM2.5 у 2022 році становила 89,7 мкг/м³. За ним ідуть:

Ірак – 80,1 мкг/м³

– 80,1 мкг/м³ Пакистан – 70,9 мкг/м³

– 70,9 мкг/м³ Бахрейн – 66,6 мкг/м³

– 66,6 мкг/м³ Бангладеш – 65,8 мкг/м³

– 65,8 мкг/м³ Буркіна-Фасо – 63,0 мкг/м³

– 63,0 мкг/м³ Кувейт – 55,8 мкг/м³

– 55,8 мкг/м³ Індія – 53,3 мкг/м³

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Основні причини високого рівня забруднення в цих країнах – швидка індустріалізація, зростання міст та недостатні екологічні регуляції. Високий рівень забруднення повітря призводить до серйозних проблем зі здоров'ям населення, зокрема до збільшення випадків респіраторних та серцево-судинних захворювань, а також до скорочення тривалості життя.