Основною метою AQI є інформування щодо стану повітря в режимі реального часу, розповідає 24 Канал. Ця інформація покликана допомогти нам зрозуміти в якому стані повітря і коли слід вживати заходів для того, щоб захистити своє здоров'я.
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Які забруднювачі вимірює AQI
Індекс якості повітря визначає рівень п’яти основних забруднювачів:
- Озон на рівні землі
- Тверді частинки (PM2.5 і PM10)
- Оксид вуглецю
- Діоксид сірки
- Діоксид азоту
Ці речовини вважаються найбільш небезпечними для здоров’я людини. У деяких країнах, наприклад, в Індії, до AQI також включають інші забруднювачі, зокрема аміак і свинець.
Кожен із цих компонентів вимірюється у визначені проміжки часу – від 15-хвилинних середніх значень для діоксиду сірки до 24-годинних вимірювань для твердих частинок. Це дозволяє точно оцінити як короткочасні сплески забруднення, так і довготривалу дію на організм.
Ризики для здоров'я залежно від рівня AQI
Індекс AQI не лише визначає рівень забруднення, а й допомагає оцінити його вплив на здоров’я людей. Чим вищий показник AQI, тим серйозніший ризик:
- "Добре" (0-50) та "Задовільно" (51-100) – низький рівень ризику для більшості людей. Однак особи з підвищеною чутливістю можуть відчувати незначний дискомфорт при довготривалому перебуванні на відкритому повітрі.
- "Помірно" (101-200) – можливий дискомфорт під час дихання у чутливих груп населення (діти, люди похилого віку, особи із захворюваннями дихальних шляхів).
- "Погано" (201-300) – навіть здорові люди можуть відчувати проблеми з диханням при тривалому перебуванні на відкритому повітрі, а для вразливих груп ризики ще вищі.
- "Дуже погано" (301-400) та "Небезпечно" (401-500) – значна загроза для здоров'я всіх категорій населення. Навіть короткочасний вплив такого повітря може викликати серйозні ускладнення, особливо у людей із захворюваннями дихальної та серцево-судинної систем. У таких умовах рекомендується залишатися в приміщенні та мінімізувати фізичні навантаження.
Розуміння цих рівнів AQI дозволяє краще планувати свій день та вживати заходів для зменшення впливу забрудненого повітря.
Як стежити за якістю повітря в Україні
Дізнатися ситуацію з рівнем забруднення та індексом якості повітря у своєму регіоні чи місті можна завдяки платформі SaveEcoBot, яка в режимі реального часу на карті показує дані з датчиків. Також стан якості повітря можна перевірити за допомогою карти якості повітря від ЛУН.
Країни з найчистішим повітрям
Найчистіше повітря у світі зафіксовано в Ісландії – середня концентрація PM2.5 становить лише 3,4 мкг/м³. За нею йдуть:
- Естонія – 4,9 мкг/м³
- Фінляндія – 5,0 мкг/м³
- Гренада – 3,8 мкг/м³
- Австралія – 4,2 мкг/м³
Основні фактори, що сприяють чистому повітрю в цих країнах:
- Низька щільність населення
- Строгі екологічні норми
- Географічні переваги (наприклад, ізольованість Ісландії та доступ до чистих джерел енергії)
- Перехід на відновлювані джерела енергії (наприклад, 65% електроенергії в Естонії виробляється з вітрової енергії)
- Орієнтація на екологічно сталий розвиток (у Фінляндії понад 40% енергоспоживання припадає на біопаливо)
Ці країни є прикладом ефективного управління якістю повітря та доводять, що економічний розвиток може поєднуватися з екологічною відповідальністю.
Найзабрудненіші країни світу
За останніми даними, найбільш забруднене повітря зафіксоване в країнах Південної Азії та Близького Сходу. Лідером за рівнем забруднення є Чад, де середня концентрація PM2.5 у 2022 році становила 89,7 мкг/м³. За ним ідуть:
- Ірак – 80,1 мкг/м³
- Пакистан – 70,9 мкг/м³
- Бахрейн – 66,6 мкг/м³
- Бангладеш – 65,8 мкг/м³
- Буркіна-Фасо – 63,0 мкг/м³
- Кувейт – 55,8 мкг/м³
- Індія – 53,3 мкг/м³
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Основні причини високого рівня забруднення в цих країнах – швидка індустріалізація, зростання міст та недостатні екологічні регуляції. Високий рівень забруднення повітря призводить до серйозних проблем зі здоров'ям населення, зокрема до збільшення випадків респіраторних та серцево-судинних захворювань, а також до скорочення тривалості життя.