Индекс качества воздуха: что это и как он влияет на здоровье

Индекс качества воздуха (AQI или air quality index) – это стандартизированный показатель, разработанный Агентством по охране окружающей среды США (EPA), позволяющий оценивать уровень загрязнения воздуха и его влияние на здоровье человека. Он варьируется от 0 до 500 и использует цветовую шкалу для удобного восприятия. Но что же он показывает и как это влияет на нас?

Основной целью AQI является информирование о состоянии воздуха в режиме реального времени, рассказывает 24 Канал. Эта информация призвана помочь нам понять в каком состоянии воздух и когда следует принимать меры для того, чтобы защитить свое здоровье.

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Какие загрязнители измеряет AQI

Индекс качества воздуха определяет уровень пяти основных загрязнителей:

Озон на уровне земли

Твердые частицы (PM2.5 и PM10)

Оксид углерода

Диоксид серы

Диоксид азота

Эти вещества считаются наиболее опасными для здоровья человека. В некоторых странах, например, в Индии, в AQI также включают другие загрязнители, в частности аммиак и свинец.

Каждый из этих компонентов измеряется в определенные промежутки времени – от 15-минутных средних значений для диоксида серы до 24-часовых измерений для твердых частиц. Это позволяет точно оценить как кратковременные всплески загрязнения, так и долговременное воздействие на организм.

Риски для здоровья в зависимости от уровня AQI

Кстати, недавно Синоптики назвали причины загрязнения воздуха в Киеве и других городах . Причина, в частности, в большом количестве транспорта. Специалисты рекомендуютпребывания на улице во время сильного загрязнения.

Индекс AQI не только определяет уровень загрязнения, но и помогает оценить его влияние на здоровье людей. Чем выше показатель AQI, тем серьезнее риск:

"Хорошо" (0-50) и "Удовлетворительно" (51-100) – низкий уровень риска для большинства людей. Однако лица с повышенной чувствительностью могут испытывать незначительный дискомфорт при длительном пребывании на открытом воздухе.

и – низкий уровень риска для большинства людей. Однако лица с повышенной чувствительностью могут испытывать незначительный дискомфорт при длительном пребывании на открытом воздухе. "Умеренно" (101-200) – возможен дискомфорт при дыхании у чувствительных групп населения (дети, пожилые люди, лица с заболеваниями дыхательных путей).

– возможен дискомфорт при дыхании у чувствительных групп населения (дети, пожилые люди, лица с заболеваниями дыхательных путей). "Плохо" (201-300) – даже здоровые люди могут испытывать проблемы с дыханием при длительном пребывании на открытом воздухе, а для уязвимых групп риски еще выше.

– даже здоровые люди могут испытывать проблемы с дыханием при длительном пребывании на открытом воздухе, а для уязвимых групп риски еще выше. "Очень плохо" (301-400) и "Опасно" (401-500) – значительная угроза для здоровья всех категорий населения. Даже кратковременное воздействие такого воздуха может вызвать серьезные осложнения, особенно у людей с заболеваниями дыхательной и сердечно-сосудистой систем. В таких условиях рекомендуется оставаться в помещении и минимизировать физические нагрузки.

Понимание этих уровней AQI позволяет лучше планировать свой день и принимать меры для уменьшения влияния загрязненного воздуха.

Как следить за качеством воздуха в Украине

Узнать ситуацию с уровнем загрязнения и индексом качества воздуха в своем регионе или городе можно благодаря платформе SaveEcoBot, которая в режиме реального времени на карте показывает данные с датчиков. Также состояние качества воздуха можно проверить с помощью карты качества воздуха от ЛУН.

Страны с самым чистым воздухом

Самый чистый воздух в мире зафиксирован в Исландии – средняя концентрация PM2.5 составляет всего 3,4 мкг/м³. За ней следуют:

Эстония – 4,9 мкг/м³

– 4,9 мкг/м³ Финляндия – 5,0 мкг/м³

– 5,0 мкг/м³ Гренада – 3,8 мкг/м³

– 3,8 мкг/м³ Австралия – 4,2 мкг/м³

Основные факторы, способствующие чистому воздуху в этих странах:

Низкая плотность населения

Строгие экологические нормы

Географические преимущества (например, изолированность Исландии и доступ к чистым источникам энергии)

Переход на возобновляемые источники энергии (например, 65% электроэнергии в Эстонии производится из ветровой энергии)

Ориентация на экологически устойчивое развитие (в Финляндии более 40% энергопотребления приходится на биотопливо)

Эти страны являются примером эффективного управления качеством воздуха и доказывают, что экономическое развитие может сочетаться с экологической ответственностью.

Самые загрязненные страны мира

По последним данным, наиболее загрязненный воздух зафиксирован в странах Южной Азии и Ближнего Востока. Лидером по уровню загрязнения является Чад, где средняя концентрация PM2.5 в 2022 году составила 89,7 мкг/м³. За ним следуют:

Ирак – 80,1 мкг/м³

– 80,1 мкг/м³ Пакистан – 70,9 мкг/м³

– 70,9 мкг/м³ Бахрейн – 66,6 мкг/м³

– 66,6 мкг/м³ Бангладеш – 65,8 мкг/м³

– 65,8 мкг/м³ Буркина-Фасо – 63,0 мкг/м³

– 63,0 мкг/м³ Кувейт – 55,8 мкг/м³

– 55,8 мкг/м³ Индия – 53,3 мкг/м³

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Основные причины высокого уровня загрязнения в этих странах – быстрая индустриализация, рост городов и недостаточные экологические регуляции. Высокий уровень загрязнения воздуха приводит к серьезным проблемам со здоровьем населения, в частности к увеличению случаев респираторных и сердечно-сосудистых заболеваний, а также к сокращению продолжительности жизни.