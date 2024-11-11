Instagram усуває найбільш ненависний недолік, який бісив усіх нас роками
Адам Моссері, який очолює розробку Instagram, заявив, що соцмережа починає впроваджувати важливі зміни в логіці роботи застосунка. Тепер контент, який ви переглядаєте після повернення до згорнутого раніше додатка, не втікатиме просто з-під носа.
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Тепер, коли ви відкриєте Instagram, він чекатиме, поки ви прокрутите сторінку, перш ніж оновитися й показати новий контент у стрічці. Раніше ви могли відкрити його, побачити цікавий вам контент, і вже через секунду втратити фото чи відео, оскільки сторінка швидко оновлювалась, якщо перед цим ви не закрили програму, а просто згорнули її на деякий час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Gizmodo.
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Адам Моссері, керівник Instagram, каже, що такий алгоритм дій додатка всередині компанії називають "перетягуванням килима", і це був не баг, а навмисна особливість. Ось дещо дивне пояснення:
Ми намагалися завантажити новий контент, і це займало деякий час, тому ми показували вам те, що вже було завантажено, і це, як правило, добре для залучення користувачів,
– каже Моссері.
На щастя, глава компанії визнав, що така поведінка "дуже дратує", тому Instagram збирається припинити це робити й тепер буде чекати, поки ви почнете прокручувати стрічку, перш ніж оновити її. Незначна зміна, яка, безсумнівно, зробить багатьох людей дуже щасливими.
Які ще нові функції додали в Instagram:
- У вересні додаток запровадив можливість коментувати Stories. Ви можете написати публічний коментар іншим користувачам, а не відправляти його в особисті повідомлення. Функцію можна відключити в налаштуваннях.
- Трохи згодом у тому ж місяці з'явилися підліткові акаунти з батьківським контролем будуть обов’язковими для дітей до 16 років. Батьки можуть переглядати, з ким спілкуються їхні діти, і керувати налаштуваннями конфіденційності.
- У жовтні Instagram представив картки профілів, щоб допомогти користувачам знаходити нових друзів.
- Через два дні анонсували нові функції для запобігання шахрайству, націленого на підлітків.
- Вже наступного дня запустили нову функцію, яка дозволяє додавати пісні з публікацій Instagram прямо в свій Spotify.