Instagram Edits перегнав за популярністю CapCut здобувши понад 7 мільйонів завантажень на старті

Застосунок Instagram Edits від компанії Meta дебютував із вражаючими результатами, перевершивши запуск свого головного конкурента – CapCut від ByteDance.

За даними аналітичної компанії Appfigures, за перші два дні після виходу додаток був завантажений близько 702,9 тисячі разів на пристроях iOS інформує 24 Канал з посиланням на TechCrunch. Це приблизно у 37 разів більше, ніж кількість завантажень CapCut за аналогічний період.

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Станом на кінець минулого тижня, кількість завантажень Instagram Edits досягла понад 1,2 мільйона на iOS і 5,9 мільйона на Android, що у сумі становить 7,1 мільйона.

Для порівняння, CapCut зібрав лише 83,5 тисячі завантажень на iOS та Android протягом перших трьох днів після запуску. Хоча слід зазначити, що на момент свого релізу CapCut був доступний лише в половині світових ринків, навіть при подвійному чи потрійному збільшенні його стартових показників Instagram Edits все одно випереджав би конкурента.

У США Edits був завантажений 381 тисячу разів за перші три дні, тоді як CapCut за аналогічний період мав лише 3,4 тисячі завантажень. Таким чином, старт Instagram Edits у США був у 112 разів потужнішим за дебют CapCut.

Швидке зростання популярності Edits дозволило застосунку досягти високих позицій у чартах App Store. У день запуску, 22 квітня, він посів перше місце серед усіх застосунків в американському App Store. Наступного дня опустився на другу позицію і залишався там до п'ятниці, коли перемістився на третє місце, де перебуває досі.

За перші три дні Edits обійшов CapCut, який на той момент займав 14 місце у загальному рейтингу та 10 місце серед застосунків (без ігор).

Водночас Instagram Edits ще має довгий шлях до досягнення загальної бази користувачів CapCut. Застосунок від ByteDance, популярний серед творців контенту для TikTok, був запущений у квітні 2020 року і з того часу був завантажений 1,22 мільярда разів на iOS та Android по всьому світу, за винятком Китаю.

Перші відгуки про Edits виявилися змішаними. Користувачі відзначили зручність використання програми, наявність вбудованої аналітики, відсутність реклами, підтримку відео у 4K та експорт без водяних знаків. Водночас критики звернули увагу на відсутність деяких функцій, які вже пропонує CapCut, таких як шаблони та широкий вибір переходів.

У майбутньому Edits може як надолужити функціональність конкурента, так і запровадити платні опції чи рекламу для монетизації.