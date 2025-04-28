По данным аналитической компании Appfigures, за первые два дня после выхода приложение было загружено около 702,9 тысяч раз на устройствах iOS информирует 24 Канал со ссылкой на TechCrunch. Это примерно в 37 раз больше, чем количество загрузок CapCut за аналогичный период.

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По состоянию на конец прошлой недели, количество загрузок Instagram Edits достигло более 1,2 миллиона на iOS и 5,9 миллиона на Android, что в сумме составляет 7,1 миллиона.

Для сравнения, CapCut собрал лишь 83,5 тысячи загрузок на iOS и Android в течение первых трех дней после запуска. Хотя следует отметить, что на момент своего релиза CapCut был доступен только в половине мировых рынков, даже при двойном или тройном увеличении его стартовых показателей Instagram Edits все равно опережал бы конкурента.

В США Edits был загружен 381 тысячу раз за первые три дня, тогда как CapCut за аналогичный период имел лишь 3,4 тысячи загрузок. Таким образом, старт Instagram Edits в США был в 112 раз мощнее дебюта CapCut.

Быстрый рост популярности Edits позволил приложению достичь высоких позиций в чартах App Store. В день запуска, 22 апреля, оно заняло первое место среди всех приложений в американском App Store. На следующий день опустился на вторую позицию и оставался там до пятницы, когда переместился на третье место, где находится до сих пор.

За первые три дня Edits обошел CapCut, который на тот момент занимал 14 место в общем рейтинге и 10 место среди приложений (без игр).

В то же время Instagram Edits еще предстоит долгий путь к достижению общей базы пользователей CapCut. Приложение от ByteDance, популярное среди создателей контента для TikTok, было запущено в апреле 2020 года и с тех пор было загружено 1,22 миллиарда раз на iOS и Android по всему миру, за исключением Китая.

Первые отзывы о Edits оказались смешанными. Пользователи отметили удобство использования программы, наличие встроенной аналитики, отсутствие рекламы, поддержку видео в 4K и экспорт без водяных знаков поддержку видео в 4K и экспорт без водяных знаков. В то же время критики обратили внимание на отсутствие некоторых функций, которые уже предлагает CapCut, таких как шаблоны и широкий выбор переходов.

В будущем Edits может как наверстать функциональность конкурента, так и ввести платные опции или рекламу для монетизации.

Напомним, что недавно Instagram запустил функцию Blend, которая позволяет сочетать рекомендации Reels с рекомендациями друзей в общей ленте. Blend создает персонализированную ленту, которая ежедневно обновляется и содержит ролики, подобранные для каждого участника чата, поощряя социальное взаимодействие.